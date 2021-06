Un financement supplémentaire de 28,5 M$ afin de rehausser les services de proximité pour les jeunes en difficulté et leur famille

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui un investissement de 28,5 millions $ destiné à améliorer la qualité et l'accessibilité des services de proximité offerts aux jeunes en difficulté et à leur famille.

Cet investissement servira tout particulièrement à améliorer les délais d'accès aux services de proximité, à augmenter le taux de prise en charge et, ainsi, à éviter que la situation des enfants ne se détériore.

Les travaux de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse ont mis en exergue l'importance de rehausser la capacité du réseau à fournir les services de proximité, notamment ceux offerts par le programme d'intervention en négligence, afin d'avoir un impact sur le nombre et la rétention des signalements en protection de la jeunesse.

De plus, en conformité avec les orientations ministérielles relatives au programme-services destiné aux jeunes en difficulté 2017-2022, on rappelle l'importance d'offrir une gamme complète de services en amont, en vue d'assurer le caractère exceptionnel de l'intervention d'autorité de l'État dans la vie des familles.

Soulignons que, depuis 2019, le gouvernement du Québec a investi un peu plus de 200 millions $ pour les jeunes en difficulté, majoritairement en protection de la jeunesse. Le présent investissement vise à soutenir davantage les services de première ligne jeunesse.

Citation :

« Avec un tel financement accru, nous nous assurons d'améliorer durablement l'accès aux services de proximité pour les jeunes en difficulté et leur famille. La problématique de la négligence demeure le motif principal de rétention de signalements par la protection de la jeunesse. Des services appropriés doivent être offerts aux familles avant que la sécurité ou le développement de l'enfant soit compromis. Par-dessus tout, je tiens à saluer nos équipes d'intervenants, dont l'engagement auprès des jeunes est exemplaire. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Dans le cadre de la prestation des services de proximité, le ministère de la Santé et des Services sociaux encourage les établissements de santé et de services sociaux à mettre à contribution les organismes communautaires, des partenaires importants, par l'entremise d'ententes de services.

Rappelons que cette annonce s'inscrit en continuité avec les investissements gouvernementaux des deux dernières années, qui ont visé la consolidation des services en protection de la jeunesse.

