Un financement renouvelé de plus 286 000 $ pour soutenir les maisons des grands-parents

QUÉBEC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui le renouvellement du financement octroyé aux six maisons des grands-parents (MGP) du Québec. Ce soutien financier, qui totalise 286 560 $, servira à soutenir la mise en œuvre de leurs activités intergénérationnelles.

Chacune des maisons recevra ainsi un financement de 47 760 $. Celles-ci sont situées à :

Joliette

Laval

Sherbrooke

Québec (arrondissement Sillery - Sainte-Foy - Cap-Rouge )

- - ) Trois Rivières

Montréal (quartier Villeray)

La mission des MGP est de créer ou de maintenir des liens intergénérationnels, intragénérationnels et sociétaux, de valoriser le rôle sociétal des aînés et de favoriser leur participation citoyenne. Elles contribuent à briser l'isolement des aînés et à valoriser leur rôle dans la communauté, grâce à des activités et à des projets locaux.

Citation :

« La mission des maisons des grands-parents me touche spécialement, et revêt un caractère particulier après la pandémie, alors que plusieurs personnes aînées ont souffert de l'isolement. Les différents projets mis de l'avant par les maisons des grands-parents favorisent le tissage de liens précieux entre les générations, tout en offrant l'occasion aux personnes aînées de développer une belle relation avec les plus jeunes. Nous sommes heureux de soutenir la poursuite de leurs activités. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Compte tenu du rôle des MGP pour encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnels, le plan d'action 2018-2023, Un Québec pour tous les âges, prévoit la poursuite du soutien de leurs activités (mesure 13). Les investissements prévus dans le cadre de ce plan d'action totalisent plus de 1,5 million $.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le Réseau des maisons des grands-parents : reseaumgp.org

