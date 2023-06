Un financement novateur de trois chaires doubles en Intelligence artificielle en santé

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) est heureux d'annoncer l'octroi d'un financement de 4,5 M$ pour la création de trois chaires de recherche doubles dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) en santé et santé numérique. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

En misant sur la contribution des récipiendaires et de leurs établissements, ce programme novateur en IA et santé vise à promouvoir le développement d'expertises transversales afin de former une relève étudiante habile dans le domaine de l'IA et des sciences de la vie. Le financement de ces trois chaires doubles s'ajoute aux octrois annoncés en 2021 et démontre l'engagement du FRQS à promouvoir une IA responsable. Les investissements de ces 2 appels auront un impact significatif dans les domaines de l'IA et santé en permettant la formation de plus de 60 étudiants et étudiantes, et stagiaires postdoctoraux bilingues. En étant sous la codirection des deux titulaires des chaires, ces talents émergents développeront un langage commun essentiel à l'avancement des connaissances et à l'obtention de retombées majeures dans le domaine de l'IA et de la santé. Cette relève hautement qualifiée, tant recherchée au Québec, représente les chercheurs et chercheuses de demain.

Les nouvelles connaissances ainsi développées auront des retombées substantielles en favorisant le développement d'innovations en santé et en appuyant l'efficience de nos soins et services. Cela ouvrira la voie à des avancées significatives dans le domaine de la santé, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour améliorer la qualité de vie des patients et patientes. En plaçant l'IA responsable au cœur de ces initiatives, le FRQS s'engage à veiller à ce que ces avancées se concrétisent dans le respect des valeurs éthiques et sociales.

"Je suis ravie d'annoncer l'octroi de ces trois chaires doubles dans les domaines de l'IA et de la santé et je félicite chaleureusement les nouveaux récipiendaires pour l'excellence de leurs projets. Ces financements témoignent de notre engagement en faveur de l'excellence en recherche et reflètent notre volonté de promouvoir l'IA responsable au sein de nos initiatives. Ce soutien financier novateur contribuera à créer une capacité de recherche soutenant les innovations dans le domaine de la santé et permettra à nos étudiants et étudiantes de développer des compétences interdisciplinaires. Ces investissements ouvrent la voie à un avenir prometteur pour la recherche en santé, avec une approche responsable et éthique."

Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé

