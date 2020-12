Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la mise au point de technologies et de produits médicaux nouveaux et améliorés qui protègent la santé des Canadiens et font progresser les solutions élaborées au Canada en matière de santé. L'investissement dans des secteurs clés tels que la grappe santé et sciences de la vie en pleine croissance de l'Alberta s'inscrit dans l'objectif du gouvernement du Canada de créer des emplois à valeur élevée qui soutiennent une forte reprise économique dans l'Ouest.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre pour les Prairies, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un appui fédéral de plus de 5,5 millions de dollars pour des progrès médicaux réalisés en Alberta qui permettent aux Canadiens de rester en bonne santé tout en contribuant à une économie plus forte et plus diversifiée.

Quatre organisations et entreprises basées en Alberta bénéficient du soutien de DEO

Institute of Health Economics

L'Institute of Health Economics (IHE), un organisme sans but lucratif basé en Alberta, reçoit un financement de 953 250 dollars de DEO sur trois ans pour aider environ 30 entreprises de santé de l'Ouest canadien à effectuer des analyses économiques personnalisées qui les aideront à déterminer la valeur de leurs produits et technologies. L'IHE aidera les entreprises à mettre au point et à commercialiser plus rapidement des produits novateurs en leur permettant d'en faire l'essai en milieu clinique et en leur fournissant des analyses de produits. Jusqu'à 20 produits devraient être mis au point pour être commercialisés dans le cadre de cette initiative.

Health City

Health City, un organisme sans but lucratif basé à Edmonton, reçoit un financement de 200 000 dollars de DEO pour mettre en œuvre un programme permettant à environ 12 entreprises de technologie numérique d'apprendre comment intégrer leurs produits dans les systèmes régionaux de technologie de l'information sur les soins de santé. L'un des principaux partenaires de ce projet est Brightsquid, une entreprise de technologies de la santé basée à Calgary, qui fournit des outils de communication sécurisés, une expertise en matière de respect de la vie privée et une formation aux prestataires de soins de santé.

Kent Imaging Inc.

Kent Imaging, une entreprise de technologies de la santé basée à Calgary, reçoit financement remboursable de 1 750 000 dollars de DEO pour offrir la prochaine génération de ses dispositifs d'imagerie médicale. Les améliorations apportées à sa gamme de produits existante devraient aider davantage les cliniciens et les chirurgiens vasculaires à évaluer l'état de santé des tissus d'un patient et à déterminer rapidement le niveau de traitement requis. Cette initiative s'appuie sur le financement précédent remboursable de plus de 1,1 million de dollars de DEO accordé à Kent Imaging pour lui permettre d'offrir sa technologie d'imagerie sur le marché de la chirurgie.

Circle Neurovascular imaging Inc.

Circle Cardiovascular Imaging, une entreprise de technologies de la santé basée à Calgary, reçoit un financement remboursable de 2 647 000 dollars de DEO pour mettre au point et commercialiser de nouveaux produits qui permettront aux médecins de diagnostiquer avec précision des maladies cardiovasculaires complexes. Le financement aidera l'entreprise à intégrer l'intelligence artificielle à ses outils de diagnostic.

Citations

« J'ai pu constater par moi-même la volonté des Canadiens de travailler ensemble pour soutenir l'économie et la santé des uns et des autres tout au long de la pandémie de COVID-19. Ce défi mondial a mis en évidence la force du secteur canadien de la santé et des sciences de la vie, tout en soulignant la nécessité d'un soutien continu à la fois de l'industrie et des personnes qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des Canadiens. Je me réjouis que l'investissement d'aujourd'hui puisse aider les entreprises albertaines à commercialiser de nouvelles technologies; c'est important pour notre économie et pour maintenir la santé des Canadiens.

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, les Canadiens et les entreprises canadiennes ont fait preuve de détermination et d'unité pour se protéger les uns les autres. Nous continuons de voir les entreprises canadiennes prendre les devants en modifiant la fabrication pour mettre au point des produits et des technologies qui nous aident à prévenir la propagation de la COVID-19. Qu'ils ciblent la COVID-19 ou d'autres affections, les produits et services médicaux novateurs soutenus par l'investissement d'aujourd'hui protégeront la santé des Canadiens et permettront aux entrepreneurs de sortir de cette pandémie plus forts qu'avant. »

- L'honorable Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre pour les Prairies

« Nous tirons parti des atouts existants de l'Alberta pour développer et diversifier son économie. Ce financement du gouvernement fédéral aidera quatre entreprises albertaines du secteur des technologies de la santé à créer des emplois de grande valeur et encouragera la création de nouvelles technologies novatrices dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. À mesure que notre économie se redresse, nous continuons d'envisager des possibilités d'investissement dans une Alberta diversifiée. »

- Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation

« Les systèmes de santé sont de plus en plus rigoureux en ce qui concerne les preuves économiques qu'ils attendent des entreprises avant de décider de payer pour leurs innovations. L'IHE est très heureux que Diversification de l'économie de l'Ouest ait accordé son soutien pour nous permettre d'aider les entreprises des sciences de la vie qui possèdent des technologies prometteuses et prêtes à être commercialisées à constituer un dossier plus solide sur leur acceptation en soutien à l'accès au marché. Ce soutien s'appuie sur les investissements de la province de l'Alberta, et il est formidable que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour aider l'industrie de la santé à être la plus compétitive possible. »

- Dr Christopher McCabe, directeur exécutif et directeur général, Institute of Health Economics

« La possibilité pour les entreprises novatrices de s'intégrer à notre système de santé pour servir de plateforme de développement change la donne. La validation et l'essai d'innovations numériques en toute sécurité permettront d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et constitueront un moteur essentiel pour la reprise postpandémique en Alberta. »

- Reg Joseph, directeur général, Health City

« Nous sommes très heureux de travailler avec Edmonton Health City pour aider de nombreuses entreprises à comprendre les exigences en matière de confidentialité, de sécurité et de technique nécessaires à l'intégration dans les systèmes de santé au Canada, une lacune importante pour de nombreuses jeunes entreprises spécialisées dans les technologies numériques de la santé. »

- Rohit Joshi, directeur général, Brightsquid

« Nous sommes ravis de bénéficier d'un investissement dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de DEO pour aider Kent Imaging à tirer parti de notre technologie d'imagerie novatrice, Snapshot NIR . L'objectif de Kent est de fournir aux médecins un aperçu immédiat de la capacité des tissus à guérir, ce qui permet d'améliorer les résultats et de réduire les complications pendant le traitement. Cet investissement nous permet d'accélérer l'innovation de nos produits et d'étendre notre empreinte technologique à l'échelle mondiale. »

- Pierre Lemire, directeur général, Kent Imaging

« C'est un honneur de recevoir un soutien de DEO, et nous sommes fiers de faire savoir à l'étranger que notre gouvernement investit énormément dans des innovations efficaces en matière de soins de santé. Ce financement permettra à une nouvelle suite logicielle d'accéder plus rapidement au marché, établissant la position de leader de Circle Cardiovascular Imaging tout en offrant de meilleures solutions d'évaluation cardiaque aux Canadiens et aux personnes du monde entier. »

- Greg Ogrodnick, directeur général, Circle Cardiovascular Imaging

Faits en bref

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) investit plus de 5,5 millions de dollars pour soutenir les progrès médicaux réalisés en Alberta qui permettent aux Canadiens de rester en bonne santé et contribuent à renforcer le secteur de la santé et des sciences de la vie de l'Ouest canadien.

qui permettent aux Canadiens de rester en bonne santé et contribuent à renforcer le secteur de la santé et des sciences de la vie de l'Ouest canadien. Le financement de DEO est destiné à quatre organisations albertaines, dont deux entités sans but lucratif et deux entreprises de technologie des soins de santé :

953 250 dollars pour l'Institute for Health Economics (IHE)

pour l'Institute for Health Economics (IHE)

200 000 dollars pour Edmonton Health City

pour Edmonton Health City

1 750 000 dollars (aide remboursable) pour Kent Imaging Inc.

(aide remboursable) pour Kent Imaging Inc.

2 647 000 dollars (aide remboursable) pour Circle Neurovascular imaging Inc.

(aide remboursable) pour Circle Neurovascular imaging Inc. Grâce au soutien de DEO, les entreprises albertaines du secteur de la santé et des sciences de la vie auront plus rapidement accès à des milieux cliniques pour tester leurs produits, ce qui leur permettra de mettre au point et de commercialiser des produits novateurs plus rapidement et plus efficacement.

Cela est essentiel pour que les entreprises canadiennes soient en mesure de répondre aux crises sanitaires telles que la pandémie de COVID-19 et pour développer davantage le secteur des technologies de la santé de l' Alberta .

Liens connexes

Restez branché

Suivez le Ministère sur Twitter à : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Rohit SandhuGestionnaire régional, Communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 587-337-3141, [email protected] ; Justin Brattinga, Attaché de presse, Ministère de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta, 780-203-0177, [email protected] ; John Sproule, Directeur principal des politiques, Institute of Health Economics (IHE), 780-862-1905, [email protected] ; Stephanie Gillis-Paulgaard, Health City, 1-844-628-3101 (sans frais), [email protected] ; Sandra Jenks, Vice-présidente du marketing, Kent Imaging, 403-437-9527, [email protected] ; Pascal Labrecque, Directeur des opérations commerciales, Circle Cardiovascular Imaging Inc., 514-207-6552, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/