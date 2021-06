Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 17,7 millions de dollars pour terminer la route Nisku Spine dans le comté de Leduc, en Alberta.

La route Nisku Spine est une route allant dans les directions nord et sud dans le comté de Leduc. Une fois achevée, cette route augmentera l'accessibilité du transport à haut volume entre la région métropolitaine d'Edmonton, le Nisku Business Park, l'aéroport international d'Edmonton et les villes de Beaumont et Leduc. Ce projet devrait agir comme un catalyseur économique qui attirera des investissements et créera de nouvelles occasions d'affaires dans la région.

Le financement fédéral est assuré par le fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC). Les avantages découlant de ce projet devraient comprendre la création d'environ 950 emplois locaux, l'attraction de jusqu'à 60 entreprises et la création de nouvelles possibilités d'expansion commerciale dans le comté de Leduc et les régions avoisinantes.

« Les travailleurs du charbon, leurs familles et leurs collectivités doivent être au cœur de la transition du Canada vers une économie énergétique plus propre. Ce projet d'infrastructure créera de nouvelles possibilités pour le comté de Leduc pour ce qui est d'attirer des entreprises, de créer de bons emplois de classe moyenne et de stimuler les investissements qui permettront à la région de prospérer pour les générations à venir. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau)

« La construction de la route Nisku Spine est l'un des projets de transport les plus prioritaires de la région. En plus d'atténuer les répercussions de l'élimination progressive de l'électricité produite au charbon dans le comté de Leduc, elle favorisera la croissance économique à long terme et la diversification des entreprises, soutiendra les liaisons interrégionales et multimodales vers les principaux bassins d'emploi et contribuera à diversifier le Nisku Business Park - la principale zone de croissance industrielle du comté. »

- Tanni Doblanko, mairesse du comté de Leduc

Le fonds d'infrastructure de l'ICTC est un fonds de 150 millions de dollars créé pour soutenir les investissements dans les infrastructures et la diversification de l'économie des collectivités touchées par la transition de la production d'électricité au charbon.

Le comté de Leduc abrite une mine de charbon et une centrale électrique qui contribuent de façon importante à l'assiette fiscale du comté depuis 1988. Une étude économique commandée par le comté prévoit que l'achèvement de la route Nisku Spine compensera les pertes résultant de l'abandon de la production d'électricité au charbon.

La route Nisku Spine devrait réduire la congestion et améliorer la sécurité sur l'autoroute Queen Elizabeth II, l'autoroute la plus fréquentée de la province, qui relie Edmonton et Calgary.

, l'autoroute la plus fréquentée de la province, qui relie et . Le gouvernement fédéral a déjà versé 7,3 millions de dollars en 2015 et 2,3 millions de dollars en 2009 par l'intermédiaire d'Infrastructure Canada pour la construction de certains tronçons de la route Nisku Spine.

