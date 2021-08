L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 5 millions de dollars dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) afin d'améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises technologiques de l'Alberta à des mesures de soutien et à des ressources.

L'investissement fédéral permettra à Alberta Innovates d'accroître les fonds mis à la disposition des accélérateurs d'entreprises sans but lucratif qui participent à son programme d'accélération de l'expansion et de la croissance. Alberta Innovates est une organisation provinciale qui offre des programmes de financement, des conseils, des contacts, une expertise technique et des services de recherche appliquée pour stimuler et développer la recherche et l'innovation en Alberta. Le financement appuiera les efforts d'Alberta Innovates visant à attirer les accélérateurs d'entreprises locaux et internationaux en Alberta et à les encourager. Les accélérateurs d'entreprises jouent un rôle essentiel en permettant aux entreprises de se développer et de croître plus rapidement grâce à des mesures de soutien telles que la formation et le mentorat, l'accès à des investisseurs et à des réseaux, ainsi que des ressources logistiques et techniques.

Environ 300 entreprises technologiques albertaines de divers secteurs économiques devraient bénéficier de l'initiative au cours des trois prochaines années. Le financement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada s'ajoutera à un investissement maximal de 25 millions de dollars d'Alberta Innovates, portant le financement total de l'initiative à 30 millions de dollars.

« L'Alberta possède un secteur technologique en plein essor, mais les entreprises en démarrage et en expansion nous ont fait part de la nécessité d'accélérer leur développement et leur croissance. Nous effectuons cet investissement pour attirer les accélérateurs d'entreprises locaux et mondiaux et les encourager à offrir leur soutien aux entreprises albertaines. Il s'agit d'une approche proactive et collaborative visant à fournir aux entrepreneurs technologiques de l'Alberta les réseaux, les capitaux et les ressources dont ils ont besoin pour commercialiser leurs produits novateurs et créer des emplois de qualité pour les Albertains. »

- L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'innovation dans l'ensemble du pays pour mieux reconstruire. Les entreprises novatrices, comme celles qui participent au programme d'accélération de l'expansion et de la croissance d'Alberta Innovates, seront les moteurs de notre économie dans l'avenir. C'est pourquoi les investissements stratégiques de notre gouvernement permettent de positionner les innovateurs pour la réussite économique future du Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ce financement supplémentaire s'ajoute aux 25 millions de dollars que notre gouvernement consacre aux accélérateurs technologiques en Alberta. Grâce au financement des trois ordres de gouvernement, nous allons combler le vide qui existe et tirer parti de l'énorme élan que nous constatons chez les entreprises technologiques de l'Alberta. »

- Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation

« La croissance et l'expansion des entreprises sont d'une importance capitale pour les entreprises technologiques de l'Alberta. Ce partenariat avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada accroît notre capacité à aider ces entreprises à se développer, à attirer des investissements et à prospérer. »

- Laura Kilcrease, directrice générale, Alberta Innovates

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), investit 5 millions de dollars dans Alberta Innovates pour attirer les accélérateurs d'entreprises locaux et mondiaux en Alberta et les encourager.

Le financement de DEO soutiendra le programme d'accélération de l'expansion et de la croissance d'Alberta Innovates, programme qui a été lancé avec une demande de propositions aux accélérateurs d'entreprises le 31 mars 2021. La contribution de DEO à ce programme ne sera utilisée que pour financer des accélérateurs sans but lucratif.

Le programme EIR est mis en œuvre par les agences de développement régional du gouvernement du Canada. DEO exécute le programme EIR dans l'Ouest canadien.

