Un financement de plus de 27 millions $ visant à augmenter les salaires des employés des centres d'hébergement de soins de longue durée privés non conventionnés

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, un financement de l'ordre de 27,2 millions $ qui permettra de soutenir le rehaussement du salaire du personnel salarié des centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés (CHSLD PNC).

Ce programme de subvention gouvernementale vient s'ajouter à celui de 7,3 millions $, annoncé en mars dernier, qui était destiné au rehaussement du salaire des infirmières techniciennes et infirmières auxiliaires.

Ce nouveau financement permettra aux établissements concernés de retenir et d'attirer la main-d'œuvre par une réduction des écarts salariaux entre les employés des CHSLD PNC et leurs homologues du réseau public, car les salaires pourront dorénavant être davantage comparables à ceux du secteur public pour des fonctions similaires.

Citation :

« Il est important pour notre gouvernement de soutenir davantage les CHSLD privés non conventionnés dans un souci d'équité à l'égard de leurs usagers, notamment sur le plan de la qualité des services et de la sécurité. Un tel financement permettra un soutien additionnel à ces établissements dans leurs efforts visant à avoir un meilleur accès à des ressources humaines compétentes, dans un contexte difficile où la question de la main-d'œuvre qualifiée demeure un enjeu majeur. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans l'objectif du gouvernement du Québec de procéder à une harmonisation des services d'hébergement et de soins de longue durée au Québec. Le financement est conditionnel à la réception d'une entente entre les parties concernées au sein de ces CHSLD PNC.

Rappelons que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a récemment annoncé la mise sur pied d'un projet pilote visant à préparer une démarche d'harmonisation de plusieurs CHSLD à travers le Québec. Cette démarche a pour but d'assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l'ensemble des CHSLD, en incluant les établissements privés non conventionnés (PNC). Également, le gouvernement a annoncé le 14 octobre dernier que les mesures spéciales d'attraction et de rétention du personnel infirmier ont été élargies aux CHSLD PNC.

