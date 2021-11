Un financement de 153 513 $ pour soutenir un projet pilote de clinique favorisant l'accès aux soins dentaires à Montréal

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui un financement de 153 513 $ pour soutenir la clinique dentaire de première ligne Jim Lund, associée à la mission Bon Accueil, qui offre des soins gratuits grâce à la philanthropie depuis une décennie. Ce projet de la Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill vise à favoriser l'accès aux soins buccodentaires pour la population montréalaise vivant avec un faible revenu.

Le financement offert s'inscrit dans le cadre de la mise en place de projets pilotes de cliniques dentaires qui ont notamment pour objectif d'améliorer l'accès aux soins dentaires préventifs et curatifs de première ligne pour la population, de développer l'intégration de la médecine dentaire au système de santé et de mettre en place des corridors de service, par exemple avec les urgences des centres hospitaliers.

La subvention couvrira le salaire d'un dentiste et d'un assistant à temps partiel (44 000 $), ainsi que l'achat d'équipement, de matériaux et de fournitures dentaires à hauteur de 109 513 $.

Rappelons que cette clinique dentaire constitue l'un des cinq projets pilotes d'une démarche qui permettra de fournir des services dentaires à environ 22 000 personnes sous le seuil du faible revenu ou en milieu éloigné. Les projets disposent d'un budget de départ équivalant à 3 millions $ pour la première année, assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citations :

« Notre but, avec ces projets pilotes, est de fournir un meilleur accès aux soins buccodentaires, dans un souci d'équité et de solidarité pour tous, sur l'ensemble du territoire québécois. Avec la clinique dentaire Jim Lund, la clientèle vulnérable montréalaise sera mieux desservie, et je ne peux que m'en réjouir. Voilà un bon premier pas vers une intégration plus complète de ces services à l'offre de notre réseau public. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« En améliorant l'accès aux soins dentaires de première ligne et en créant des corridors de service avec les centres hospitaliers, nous nous assurons que les Montréalais et Montréalaises vivant sous le seuil de la pauvreté ainsi que leur famille aient un meilleur accès à des soins buccodentaires de qualité, près de chez eux. Je suis très heureuse qu'un de ces projets pilotes vienne soutenir la clinique Jim Lund. C'est une très belle nouvelle pour les clientèles vulnérables, mais aussi pour tout le réseau. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Pour l'instant, outre la Clinique dentaire communautaire Jim Lund , quatre autres cliniques dentaires, destinées aux personnes à faible revenu ou en région éloignée, seront soutenues :

, quatre autres cliniques dentaires, destinées aux personnes à faible revenu ou en région éloignée, seront soutenues : la clinique de Sainte-Anne-des-Monts , du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie;

, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie;

la Clinique dentaire communautaire de l'Outaouais, du CISSS de l'Outaouais;



Dentaville, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;



la Clinique communautaire d'Asbestos, du CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke .

. Ces projets pilotes constituent la première phase d'une démarche ayant globalement pour but l'implantation de nouveaux modèles d'organisation des services buccodentaires permettant la réduction des inégalités sociales de santé dentaire, de même que l'harmonisation et l'organisation de services dentaires qui sauront répondre aux besoins de la population.

Soulignons qu'une seconde phase pourrait être envisagée, en fonction des résultats observés dans le cadre de ces projets pilotes. Si tel est le cas, nous estimons que la démarche permettrait à environ 600 000 personnes vivant en région éloignée ou sous le seuil du faible revenu, selon la mesure du panier de consommation, de bénéficier de services dentaires. Cela représenterait approximativement 7 % de la population du Québec. Un élargissement éventuel de la gamme de services offerts ainsi que des clientèles admissibles pourrait être également prévu.

Il est à noter que certains services dentaires publics sont déjà offerts au Québec, notamment aux enfants de 9 ans et moins, aux bénéficiaires d'un programme d'assistance sociale, aux résidents des CHSLD publics et privés conventionnés ainsi qu'aux élèves en milieu scolaire qui bénéficient de services préventifs.

