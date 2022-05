Un financement annuel de 5,5 millions $ pendant trois ans - Dévoilement de la Stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la publication de la Stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes 2022-2025, dont le déploiement sera soutenu par un financement annuel totalisant 5,5 millions $, pour chacune des trois années concernées. Cette initiative fait suite à la tenue de consultations sur la question, qui se sont déroulées en février 2020 et en septembre 2021 en vue d'alimenter la réflexion et les travaux menant à son élaboration.

La Stratégie vise à favoriser la santé globale des jeunes de 2 à 25 ans en ce qui concerne l'utilisation des écrans, notamment en leur fournissant des environnements qui faciliteront l'adoption de saines habitudes de vie, de même qu'un soutien dans l'ensemble de leur parcours de vie pour les aider à faire des choix favorables à leur santé.

La Stratégie s'articule autour de quatre grandes orientations, assorties du budget annuel nécessaire pour soutenir le déploiement des mesures proposées, soit :

750 000 $ pour la promotion de la santé et des saines habitudes de vie;

1 250 000 $ pour l'information et la sensibilisation;

2 500 000 $ pour les services intégrés et complémentaires;

1 000 000 $ pour la surveillance, la recherche et la formation.

Les mesures qui viennent concrétiser ces orientations s'inscrivent de manière cohérente dans le continuum de services en dépendance du ministère de la Santé et des Services sociaux, encadré par le Plan d'action interministériel en dépendance. Ces mesures sont également en complémentarité avec les services existants en matière de promotion de la santé, de prévention, de détection, d'intervention précoce et de traitement, afin de rejoindre les jeunes dans leur milieu.

Citation :

« Les technologies liées aux écrans comportent bien des avantages au quotidien. Toutefois, une utilisation excessive peut avoir des conséquences, notamment sur la santé, ce à quoi les jeunes sont tout particulièrement vulnérables étant donné les répercussions possibles sur leur développement. Nous nous devons de bien les accompagner dans leur utilisation des écrans, et de leur apporter un soutien cohérent lorsque leur santé est en jeu. Cette Stratégie, qui est le fruit d'une réflexion collective pertinente, est un premier pas en ce sens. Nous pouvons en être très fiers. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la Stratégie s'inscrit dans une démarche qui s'est amorcée en 2019 avec l'annonce d'un nouveau mandat confié au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, sur l'utilisation des écrans chez les jeunes.

La première consultation regroupait des experts québécois et avait pour objectif de développer une vision commune sur l'état des lieux de la problématique de l'utilisation des écrans chez les jeunes au Québec et de proposer des balises pour les actions à déployer dans différents milieux tels que la famille, l'école et la communauté. Le document Réflexions issues du forum d'experts a été diffusé à la suite de cet événement.

La seconde consultation, tenue en septembre 2021, a réuni des représentants de différents secteurs comme la santé, l'éducation, la recherche et le milieu communautaire, qui ont pu échanger sur leurs préoccupations relatives à l'utilisation des écrans et partager des pistes de solution pour leurs champs d'activité respectifs.

En vue du lancement de la Stratégie, le ministère de la Santé et des Services sociaux a diffusé sur son site Web une infographie intitulée Le temps d'écran chez les élèves du secondaire en quelques chiffres. Celle-ci met en valeur les données de l'Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019.

Liens connexes :

Pour prendre connaissance des recommandations afin de favoriser une utilisation saine au regard des différentes tranches d'âge, consulter la page Utilisation saine des écrans chez les jeunes | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Pour en savoir plus, consulter la Stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 264-4146