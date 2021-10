Un financement additionnel de 980 000 $ octroyé à la Fondation AGES pour des mesures de gériatrie sociale

QUÉBEC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'un soutien financier de 980 000 $ est alloué à la Fondation AGES pour poursuivre l'implantation de projets pilotes visant la mise en œuvre de mesures de gériatrie sociale en Estrie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur le territoire du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Ce financement s'ajoute à celui de 1 375 000 $ alloué en juin 2019 pour amorcer les premiers projets pilotes de gériatrie sociale du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale et de Laval.

Plusieurs mesures seront déployées, dont certaines concernent le repérage et l'accompagnement des personnes aînées isolées et vulnérables. Elles s'inscrivent en complémentarité avec les services offerts aux aînés par les établissements et les partenaires des réseaux territoriaux de la santé et des services sociaux.

Citation :

« L'implantation de cette approche de gériatrie sociale va supporter de manière efficace et préventive l'isolement des personnes aînées plus vulnérables. D'ailleurs, l'ajout de ces nouveaux projets pilotes va permettre de poursuivre la prévention de la perte d'autonomie accrue chez ces personnes. Tous ensemble, nous pourrons nous assurer de leur bien-être. Merci à l'ensemble des partenaires impliqués pour leur engagement remarquable. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Les projets pilotes, dont ceux menés par la Fondation AGES, sont en cours d'évaluation au ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette évaluation vise à documenter les effets des mesures de gérontologie et de gériatrie sociales déployées. Ces informations alimenteront les orientations gouvernementales dans l'optique d'un déploiement national.

Le concept de gérontologie et de gériatrie sociales est en émergence au Québec. Ces projets s'inscrivent en cohérence avec l'engagement du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'isolement des personnes aînées, par la mise en place d'équipes interdisciplinaires en gériatrie sociale qui feront de la prévention auprès de cette clientèle.

