Cette journée spéciale est promue à l'échelle mondiale et fondée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le film a été réalisé par la cinéaste à impact social Julia Verdin dans le but de sensibiliser le public aux réalités du trafic sexuel et de montrer comment l'église moderne joue un rôle essentiel dans le rétablissement.

Distribué par FreeStyle Digital Media, ce long métrage primé, produit par des noms prestigieux de Hollywood, dont Jason Piette, John Jacobs et Victoria Hill, dépeint les événements réels de la vie d'Angie, 17 ans, qui a été victime de traite par des criminels pour des gains financiers.

Mme Verdin, réalisatrice, scénariste et productrice chevronnée, propriétaire de Rough Diamond Productions, est connue pour ses films couronnés de succès dont « Le Marchand de Venise », « Stander » et « 2 Jacks » qui comptent dans leur distribution des acteurs oscarisés, ainsi que pour la production d'une multitude d'autres films importants. Elle a également réalisé le film « Angie: Lost Girls. »

Après avoir été bénévole dans un refuge pour enfants fugueurs et rencontré de nombreux adolescents qui ont survécu à la traite de personnes, Mme Verdin a épousé la cause de lutte pour la justice pour eux. C'est ce qui l'a poussée à produire, à réaliser et à écrire ce film avec passion, en espérant de faire une différence.

« Les groupes religieux font beaucoup pour aider les survivants de la traite de personnes. Lorsque j'ai fait mes recherches et quand j'ai parlé à des survivants de la traite, beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'un grand tournant de leur rétablissement a été de renouer avec leur foi. » Mme Verdin a ajouté : « J'ai également remarqué que beaucoup de personnes qui travaillent avec des survivants de la traite en avaient elles-mêmes été victimes. Je crois au principe des 12 étapes qui consistent à transformer les mauvaises expériences vécues pour les réutiliser ensuite dans le but d'aider les autres; c'est très puissant et je voulais souligner ce point dans le film. »

Pour vous inscrire à la projection gratuite du film « Angie: Lost Girls », veuillez confirmer votre présence en cliquant sur le lien Emplacement virtuel ci-dessous pour accéder à la page de l'événement. Bien que le film ne soit pas coté par la Motion Picture Association, nous avisons fortement les parents que certains éléments ou scènes peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans.

À propos d'Artists For Change, Inc.

Artists for Change est un organisme à but non lucratif de type 501(c)(3) dont la mission est de créer des projets cinématographiques, télévisuels et multimédias à fort impact afin d'inspirer les personnes, les organisations et les collectivités à apporter des changements sociaux positifs. Pour en savoir plus : www.Artists4Change.org.

À propos de Julia Verdin

Cinéaste de longue date, Julia Verdin est reconnue comme une productrice accomplie, une réalisatrice et une scénariste primée. Travaillant dans le monde du cinéma depuis plus de 30 ans, Mme Verdin s'est imposée comme l'une des principales productrices indépendantes de Hollywood. Pour en savoir plus, visitez : www.RoughDiamondProductions.net/julia-verdin ou www.imdb.com/name/nm0893845.

À propos du 30 juillet, Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé cette journée dans une résolution (A/RES/68/192) visant à améliorer la coordination des efforts contre la traite d'êtres humains. Pour en savoir plus, visitez leur site Web : https://www.un.org/en/observances/end-human-trafficking-day

