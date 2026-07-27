Un extrait d'algues s'avère efficace pour soulager les symptômes de la prostate

Dans le cadre d'un essai clinique novateur mené par la société de biotechnologie australienne Marinova, il a été démontré qu'un extrait d'algue marine unique soulageait les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

HOBART, Australie, 27 juillet 2026 /CNW/ - Un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a évalué les effets du fucoïdane, un composé naturel présent dans les algues brunes, chez des hommes atteints de HBP (hypertrophie de la prostate).

L'algue Undaria pinnatifida : la source des composés de fucoïdane de haute pureté de Marinova.

La HBP est un problème de santé courant chez les hommes du monde entier. Selon les estimations mondiales, la prévalence se situerait entre 50 et 60 % chez les hommes âgés d'une soixantaine d'années, pour atteindre 90 % chez les hommes âgés entre 80 et 90 ans. Bien qu'ils ne mettent généralement pas leur vie en danger, les symptômes urinaires - notamment les difficultés à uriner, un jet faible et une augmentation de la fréquence des mictions - entraînent souvent une baisse significative de la qualité de vie.

Évoquant la raison d'être de cette étude, la chercheuse principale, le Dr Barbara Wimmer, a déclaré : « À ce jour, très peu de composés naturels ont fait l'objet d'études cliniques démontrant leur efficacité pour préserver la santé de la prostate. Les propriétés bioactives avérées du fucoïdane nous ont incités à nous lancer dans cet essai novateur ».

Dans le cadre de cette étude de 90 jours supervisée par des cliniciens, 88 hommes âgés de 45 à 80 ans souffrant d'une HBP modérée ont reçu un complément quotidien à base de fucoïdane ou un placebo.

Principales conclusions

Par rapport au placebo, les participants ayant pris le complément alimentaire à base de fucoïdane de haute pureté ont présenté :

des améliorations cliniquement significatives des symptômes globaux de la HBP,

une amélioration de plus de neuf fois supérieure des symptômes liés à la miction, comprenant les symptômes liés à la vidange, à l'intermittence, au jet faible et à l'effort,

une amélioration deux fois plus importante des symptômes liés au stockage (comprenant les symptômes de fréquence, d'urgence et de nycturie),

une amélioration significative de la qualité de vie liée aux symptômes urinaires.

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Cette étude a eu recours à l'échelle IPSS (International Prostate Symptom Score), largement reconnue, pour évaluer l'évolution des symptômes de la HBP.

Le Dr Wimmer a expliqué : « Il est important de noter que les résultats de l'essai étaient cliniquement significatifs et que le fucoïdane s'est révélé sûr tout au long de la période d'étude. Nous espérons que ces résultats déboucheront sur la commercialisation d'un fucoïdane de haute pureté destiné à soulager les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate ».

Cette étude a été publiée dans la revue Research and Reports in Urology.

À propos de Marinova

Marinova est une entreprise australienne de biotechnologie spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de fucoïdanes de haute pureté destinés à des applications dans les domaines de la nutrition, des dispositifs médicaux, des soins de la peau et de l'industrie pharmaceutique.

SOURCE Marinova

CONTACT : Amanda Mackinnon, directrice du marketing et de la communication, Marinova Pty Ltd. [email protected]