Un événement nautique unique 100% féminin à Québec

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la 8e édition de la Coupe Femina réaffirmera sa position en tant que plus grand rassemblement de navigatrices dans une compétition sportive au Canada.

Depuis 2014 des femmes de partout au Québec se donnent rendez-vous annuellement à Lévis pour relever ce défi nautique 100% féminin sur le fleuve Saint-Laurent. Il s'agit du plus grand rassemblement de navigatrices au Canada et sa réputation fait écho au-delà de nos frontières, notamment en France et aux États-Unis.

« Coupe Femina soutient activement la place des femmes et de la relève dans ce sport encore majoritairement masculin. Cet évènement unique permet de miser sur leur plein potentiel, de se dépasser et de valoriser l'estime de soi à travers un sport d'équipe. Elle donne aux femmes tous les leviers nécessaires au développement du leadership et d'empowerment dans un contexte compétitif et humain. » souligne Michelle Cantin, présidente de la Coupe Femina.

Depuis ses débuts, la Coupe Femina connaît une croissance exponentielle. Maintenant considéré comme un grand évènement à la Ville de Lévis, elle se positionne comme l'unique évènement nautique annuel de grande envergure pour la Capitale Nationale.

« Je suis ravi de constater que les sports de navigation sont de plus en plus populaires dans la région de la Capitale-Nationale et que les Québécoises se taillent une place plus qu'enviable dans ce domaine. Chaque année, elles démontrent leur talent impressionnant et transmettent leur goût du dépassement à de nombreuses néophytes. Je salue cette initiative et souhaite un grand succès à toutes les participantes! », ajoute M. Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Je suis fier de soutenir cet événement d'envergure qui rassemble des centaines de personnes annuellement aux abords du fleuve Saint-Laurent à Lévis. J'invite les Lévisiennes et les Lévisiens à venir en grand nombre encourager les participantes et à découvrir la voile. Longue vie à cette compétition qui met en lumière les talents de chez nous! », affirme M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Pour sa part, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, soutient que toutes les occasions sont bonnes pour inciter les jeunes filles à pratiquer un sport. « Je me suis fait un point d'honneur, depuis mon entrée en fonction au gouvernement, d'attirer le plus de filles possible dans le monde du sport et du loisir. C'est pourquoi je soutiens fièrement l'organisation de cette compétition unique. Les jeunes filles ont besoin de modèles inspirants et ces navigatrices en sont de merveilleux exemples! »

« La Ville de Lévis est fière de soutenir la Coupe Femina, un événement sportif 100% féminin de grande envergure, qui fait rayonner les Lévisiennes et les femmes de plusieurs pays dans le monde. Je suis d'autant plus fier de voir des femmes d'ici et d'ailleurs s'approprier le fleuve Saint-Laurent depuis près de 10 ans pour se dépasser » - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

En conclusion, Mme Cantin rappelle que l'objectif est d'emmener la Coupe Femina à un autre niveau et de développer des projets qui permettront le rayonnement des femmes dans le sport de compétition. « L'événement s'est développé grâce à la participation des centaines de femmes qui, chaque année, portent fièrement les couleurs de la Coupe Femina » conclut-elle.

Le départ de la Coupe Femina se tiendra le samedi 8 juillet prochain à 9 h au Quai Paquet à Lévis.

Enfin, les navigatrices de légende Marie Tabarly et Justine Mettraux se joindront le dimanche 9 juillet à 9 h à notre panel de conférencières pour partager leur expériences, leur passion et les défis que représente la course au long cours.

