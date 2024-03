UN ÉVÉNEMENT INNOVATEUR À NE PAS MANQUER : TECHACADÉMIE 9

LONGUEUIL, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - L'équipe d'Élexpertise (Comité sectoriel de la main-d'œuvre de l'industrie électrique et électronique) est fière d'annoncer que la Commission des partenaires du marché du travail lui octroie une importante subvention dans le cadre du développement des compétences des réparateurs d'appareils électroménagers du Québec.

Cette subvention vient ainsi confirmer le rôle de leader que joue Élexpertise dans le développement de la main-d'œuvre de l'industrie électrique et électronique. TechAcadémie 9, présenté par Les Ateliers G. Paquette, consiste à former près de 100 réparateurs d'appareils électroménagers du Québec. En collaboration avec plusieurs partenaires de l'industrie, l'événement de formation aura lieu les 23 et 24 mars 2024 au Manoir St-Sauveur.

Cette activité de formation démontre la qualité et le sérieux des projets développés par le Élexpertise au cours des années, surtout en ce qui a trait à la mise à jour des compétences. Durant TechAcadémie 9, les réparateurs d'appareils électroménagers bénéficieront des conseils de formateurs chevronnés et testeront leurs apprentissages par des exercices pratiques sur les nouveaux appareils électroménagers offerts par les différents manufacturiers.

Élexpertise est un organisme à but non lucratif dont le principal mandat est de travailler de concert avec les entreprises des secteurs électrique et électronique pour trouver des solutions aux problématiques de la main-d'œuvre.

Pour plus d'information sur Élexpertise, consultez notre site Internet à l'adresse électronique suivante : elexpertise.qc.ca.

SOURCE Élexpertise

Renseignements: Sossie Der Stepanian, chargée de projet senior, Tél. : (450) 443-9324, poste 3, [email protected]