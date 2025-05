Un événement exclusif au Palma sur invitation seulement le 11 juin - LA ROSA NERA : LA NOUVELLE SOIRÉE GLAMOUR DE LA SEMAINE DE LA COURSE

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le glamour déroule le tapis rouge en ville! Angie Larocque, Felipe del Pozo et Jean-Paul Mouradian sont fiers de présenter la première édition de la Rosa Nera, mercredi 11 juin au Palma, prestigieux restaurant du quartier branché de Griffintown. La Rosa Nera sera dorénavant reconnue comme soirée VIP avec tapis rouge, marquant le lancement officiel des festivités de la course.

Jean-Paul Mouradian, Angie Larocque, Stéphanie Bélanger, et Felipe del Pozo. Crédit- Dominic Gouin (Groupe CNW/La Rosa Nera)

La Rosa Nera sera le rendez-vous glamour sur invitation seulement qui réunira les personnalités influentes, artistes et gens d'affaires de la Métropole. Lors de cette soirée exclusive et intime, la designer Angie Larocque dévoilera en grande première nord-américaine sa collection haute couture acclamée lors de la plus récente édition de la Paris Fashion Week accompagnée de trois créations inédites en primeur. Toutes les robes signées Angie Larocque Couture seront mises à l'encan lors de l'événement.

Stéphanie Bélanger, designer d'intérieur de grandioses projets avec Rebel Design, animera cette soirée d'exception. De plus, les autres participantes de l'émission de télévision Vie$ de rêve (diffusée sur Crave) incarneront des mannequins d'un soir: Elisabeth Chicoine, Isabelle Gauvin et Tatiana Londono. Pour enflammer l'ambiance : la légendaire mannequin de réputation internationale Ève Salvail et la très appréciée Geneviève Borne seront les DJs invitées.

Angie Larocque - designer de haute couture et seule québécoise sélectionnée à la Paris Fashion Week de mars dernier, Felipe del Pozo -- relationniste renommé des prestigieux événements et des plus grands stars de même que Jean-Paul Mouradian-- personnalité bien connue de la scène événementielle et médiatique, ainsi que son agence JPM Marketing Solutions , unissent leurs forces créatives et réseaux d'influence pour produire une nuit à la fois élégante et inoubliable.

La Rosa Nera tient à remercier chaleureusement ses remarquables collaborateurs, sans qui cette soirée n'aurait pas le même éclat : Alexe Makeup, Carole Bertini, Birdy Films, Dominic Gouin, Jean-François Galipeau, Kevins Kyle Le Studio, Madame Bombance, Lamborghini Montréal, Maestro Marketing Agency et Middlemen.

https://www.angielarocque.com

https://feliperp.com

https://www.marketingjpm.com

https://www.rebel-design.com

