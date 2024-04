MILTON, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ - Des milliers de Canadiens ont reçu des appels aléatoires leur disant qu'ils devaient de l'argent à l'Agence du revenu du Canada (ARC), faute de quoi ils seraient signalés à la GRC. Il s'agissait d'appels frauduleux qui ont coûté des millions de dollars aux victimes.

Thomas Pao aurait été l'une des personnes impliquées dans ces escroqueries. Après avoir été accusé, M. Pao s'est enfui en Chine il y a quatre ans.

Aujourd'hui, la GRC a procédé à son arrestation sans incident à l'aéroport international Pearson de Toronto, où il a été immédiatement été placé en détention.

En 2020, dans le cadre du projet OCTAVIA, la GRC a arrêté un certain nombre de suspects, dont Thomas Pa, qui ont été accusés de multiples infractions liées à de présumées arnaques téléphoniques de l'ARC. Au moment de l'enquête, les pertes financières subies par les victimes étaient estimées à plus de 34 millions de dollars.

Récemment, la Section du renseignement de Passeport Canada a informé les enquêteurs de la section de Lutte transnationale contre le crime organisé et grave de la GRC que Thomas Pao, qui résidait en Chine avec un passeport canadien expiré, serait de retour au Canada. Il s'est vu imposer un titre de voyage d'urgence et a pris un vol direct depuis la Chine.

En décembre 2020, Thomas Pao a été accusé des infractions suivantes :

Fraude de plus de 5 000 $ en violation du Code criminel ;

plus de 5 000 $ en violation du ; Possession de produits de la criminalité, en violation du Code criminel ;

; Recyclage de produits de la criminalité en violation du Code criminel.

Thomas Pao comparaîtra par vidéoconférence devant le tribunal de Brampton, le 26 avril 2024.

Nous remercions nos partenaires, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le Centre antifraude du Canada (CAFC) et la Section du renseignement de Passeport Canada pour leur aide dans ce dossier.

« Ce dossier démontre comment la persévérance et la collaboration mènent à la résolution de dossiers complexes. Nos agents ont établi des partenariats au cours de cette enquête qui étaient essentiels pour traduire cette personne devant les tribunaux. »

Nicole Noonan, inspectrice - officier responsable du détachement de Toronto Ouest de la section de Lutte transnationale contre le crime organisé et grave.

Faits en bref

Si quelqu'un vous demande des renseignements personnels ou bancaires par téléphone, raccrochez et signalez l'activité au Centre antifraude du Canada. Si l'appelant vous menace ou menace votre famille, raccrochez et communiquez avec votre service de police local. Si vous recevez un courriel ou un message texte comportant des demandes de versement d'impôts douteuses et vous exhortant à cliquer sur un lien pour soumettre des renseignements, ne répondez pas et signalez l'incident au Centre antifraude du Canada par l'intermédiaire de son site Web à l'adresse www.antifraudcentre.ca (http://www.antifraudcentre.ca) , ou par téléphone au 1 888 495-8501.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les membres de notre personnel incarnent nos valeurs dans leur travail. Cette enquête témoigne de notre engagement à faire preuve de compassion. Nous nous soucions les uns des autres et des collectivités que nous servons en abordant chaque situation avec empathie et dans un véritable désir d'aider. Nous savons que de nombreuses personnes dans nos collectivités ont été victimes d'escrocs. Nous continuons de sensibiliser nos citoyens à cette menace tout en menant nos enquêtes afin de prévenir de graves préjudices financiers pour les Canadiens.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : RCMP.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Royal Canadian Mounted Police "O" Division

Renseignements: GRC Région du centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]