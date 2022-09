UN ENTOURAGE DE HAUT CALIBRE POUR L'ENTREPRISE D'ASSURTECH SINISTAR

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Anne-Marie Poitras, Alexis Bourson et Luc Giguère forment le tout nouveau comité consultatif de l'entreprise spécialisée en relocalisation après sinistre Sinistar.

La formation d'un comité consultatif représente une étape majeure dans l'évolution de Sinistar , une plateforme mettant en lien hôtes et experts en sinistre à la recherche d'un logement temporaire pour leurs assurés. Anticipant une forte croissance au cours des prochains mois, l'entreprise a choisi de s'entourer d'Anne-Marie Poitras, d'Alexis Bourson et de Luc Giguère, des individus au parcours exceptionnel, pour consolider sa position de chef de file dans l'industrie de la relocalisation après sinistre.

« C'est avec fierté et humilité que je constate l'impact de plus en plus grand de notre plateforme dans la vie des familles sinistrées. Pour soutenir notre croissance, on a besoin d'être entourés d'experts chevronnés comme Anne-Marie Poitras, Alexis Bourson et Luc Giguère », a déclaré Alexis Vertefeuille, président et fondateur de Sinistar. « Je suis profondément reconnaissant de pouvoir compter sur des gens d'aussi haut calibre pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et ce, toujours dans l'objectif de faire de Sinistar un moteur de changement dans l'industrie, en démocratisant l'accès à la mutualité d'assurance pour tous les hôtes canadiens. »

Des consultants d'exception

Anne-Marie Poitras a été PDG de la Chambre de l'assurance de dommages de 2018 à 2022 et a œuvré chez Desjardins Capital comme vice-présidente Gouvernance et conformité, à l'Autorité des marchés financiers à titre de surintendante de l'assistance à la clientèle et de l'indemnisation, et au sein d'un cabinet de courtage d'assurance comme courtier et associée-propriétaire au tout début de sa carrière. Membre du Barreau du Québec, elle dirige actuellement la Fondation de l'organisme à titre de Présidente. Mme Poitras est aussi présidente du Comité ministériel de vérification du Service des poursuites pénales du Canada, membre du comité d'examen indépendant de la Corporation de services du Barreau du Québec ainsi que membre du comité de gouvernance de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie de l'Ordre des dentistes du Québec.

« Soutenir l'innovation est important pour moi. Le faire pour une assurtech qui propose une solution novatrice de relocalisation après sinistre dans une industrie que je connais bien l'est encore plus! »

Alexis Bourson est entrepreneur, ayant bâti et exécuté la stratégie de ventes et de marketing de Fibrenoire, racheté par Vidéotron en 2016. Il a ensuite occupé le poste de directeur général, ventes et marketing de Vidéotron Services Affaires, puis de directeur général, produit et stratégie, avant de se joindre à Hilo (un projet de start-up interne d'Hydro-Québec) à titre de directeur général pour l'unité d'affaires B2B. Stratège en création de valeur innovante, il accompagne aujourd'hui de jeunes pousses et de grandes organisations à titre de coach et de consultant. Il détient un Bachelor en administration des affaires de l'école de commerce KEDGE en France, un MBA exécutif de McGill-HEC ainsi qu'une certification en innovation énergétique de Stanford.

« Sinistar est une entreprise inspirante et innovante qui vient répondre à une problématique réelle : la relocalisation après sinistre. Avec une approche d'économie de partage, Sinistar digitalise une expérience souvent complexe, émotionnellement difficile et rarement bien vécue par les propriétaires et locataires de biens immobiliers, tout en simplifiant à sa plus simple expression la gestion du dossier par la compagnie d'assurance. Il est rare dans une carrière de rencontrer des entreprises qui ont à la fois les connaissances technologiques profondes, la bonne compréhension de leur modèle d'affaire et qui résolvent concrètement un problème vécu par des millions de personnes. C'est le cas de Sinistar », a-t-il commenté.

Luc Giguère est un entrepreneur en série, un spécialiste en redressement d'entreprises et un gestionnaire de 30 ans d'expérience dans le domaine de la technologie. Il a démarré ou aidé au démarrage de plus de 20 entreprises depuis le lancement en 1991 d'Absolu Technologies, à l'origine du premier système de paiement par carte de crédit libre-service au Canada. En 2000, son entreprise telweb (anciennement connue sous le nom de WebPayphone) a été vendue pour 100M $ à Schlumberger Industries. En 2016, il a intégré l'équipe du Centech, l'incubateur d'entreprises technologiques de l'ÉTS, dont il a participé à la relance. Le Centech est maintenant reconnu par UBI-Global comme un des 10 meilleurs Accélérateurs et un des 20 meilleurs Incubateurs en milieu universitaire au monde. M. Giguère s'est récemment joint au groupe Technologie et innovation de la Banque Nationale du Canada, qui propose des solutions de financement innovantes pour les start-ups et les scale-ups technologiques à croissance rapide.

« C'est un honneur de pouvoir participer au succès de Sinistar en m'impliquant sur le Comité Aviseur. Alexis est un entrepreneur naturel, doué d'un talent unique pour bâtir des entreprises rentables dès le Jour 1. »

« Avec l'appui de ces personnes exceptionnelles, on pourra aider encore plus de familles sinistrées et remplir notre mission de rendre la relocalisation après sinistre plus simple et humaine », conclut Alexis Vertefeuille.

À propos de Sinistar

Sinistar est une entreprise technologique québécoise fondée en 2017 par Alexis Vertefeuille. Elle propose un marché en ligne permettant de publier, de trouver et de louer des logements temporaires pour sinistrés. La plateforme d'économie de partage rassemble la plus grande communauté d'hôtes dédiée à la relocalisation de sinistrés au Canada.

