OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Canada (AMC) accueille favorablement la vision avant-gardiste du gouvernement proposée dans le budget de 2022 pour notre secteur. Grâce à un soutien sans précédent et à des mesures d'envergure, le budget de 2022 permettra à l'industrie canadienne des minéraux et métaux d'être un partenaire efficace dans la réalisation de l'objectif du Canada d'un avenir plus vert, tout en améliorant la résilience de la chaîne d'approvisionnement, particulièrement pour les batteries et les matériaux de fabrication de pointe.

Le budget de 2022 renforce l'engagement du gouvernement à l'égard de la lutte contre les changements climatiques et des objectifs de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, en fournissant un financement stratégique et des programmes de soutien au secteur des minéraux et métaux du Canada. Ces actions démontrent la reconnaissance du fait que le monde se porte mieux sur le plan des changements climatiques lorsque le Canada assume son rôle de meneur en matière de minéraux critiques. Plus précisément, le budget annonce :

Un engagement de 80 millions de dollars dans des programmes publics pour les sciences de la Terre et l'exploration, de façon à pouvoir trouver la prochaine génération de gisements de minéraux critiques;

Le doublement du Crédit d'impôt pour l'exploration minière relativement à des minéraux critiques ciblés, notamment le nickel, le cuivre, le cobalt, les terres rares et l'uranium;

La dotation de 1,5 milliard de dollars à de nouveaux investissements en infrastructures pour lancer de nouveaux projets miniers dans des régions critiques, comme celles de la Ceinture de feu;

L'allocation de 1,5 milliard de dollars à de nouveaux projets concernant les minéraux critiques, en mettant l'accent sur la transformation, la fabrication de matériaux et le recyclage de produits minéraux/métalliques clés au sein de la chaîne d'approvisionnement en batteries et en terres rares;

L'attribution de 144 millions de dollars pour la recherche et développement en minéraux critiques, en soutien de pratiques responsables d'extraction et de transformation;

Le renouvellement d'une dotation de 10 millions de dollars au Centre d'excellence sur les minéraux critiques pour trois autres années;

Un ajout de 40 millions de dollars pour appuyer les processus réglementaires du Nord dans l'examen et la délivrance de permis pour des projets miniers essentiels;

L'investissement de 70 millions de dollars dans des partenariats mondiaux pour promouvoir l'excellence du Canada dans le secteur minier.

« Avec le budget d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a placé le pays dans une position concurrentielle de premier plan pour les nouveaux investissements dans le secteur des minéraux et métaux et ailleurs. Il ne fait aucun doute que ces mesures permettront au Canada de se tailler une place de choix auprès des investisseurs mondiaux dans l'exploration; elles stimuleront de nouvelles initiatives financières dans l'ensemble de la chaîne de valeur, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Le budget devrait également envoyer un signal fort à nos alliés américains et européens, à savoir que le Canada est et demeurera une source fiable de matières non seulement extraites et transformées de façon responsable, mais essentielles à la concrétisation d'un avenir carboneutre pour l'ensemble de la planète. »

La Banque mondiale a estimé que la production minérale de matériaux clés devra augmenter de près de 500 % pour que le monde puisse atteindre ses objectifs en matière de réponses aux changements climatiques. Le Canada est déjà l'un des principaux fournisseurs de minéraux critiques, comme le nickel, le cobalt, l'uranium et le cuivre, avec une empreinte carbone parmi les plus faibles au monde, en raison du fait que le Canada possède le quatrième réseau électrique le plus propre au monde - avec 82 % de l'électricité provenant de sources renouvelables ou non émettrices. La réputation du Canada en matière d'ESG est davantage renforcée par l'engagement du secteur minier canadien à l'égard de normes de premier plan - comme celles présentes dans l'initiative Vers le développement minier durable de l'AMC -, mais aussi par son statut de premier employeur et partenaire privé à l'égard des nations autochtones, sur une base proportionnelle.

« Étant l'un des producteurs de minéraux et de métaux à la plus faible empreinte carbone au monde, le Canada est en mesure de soutenir l'une des plus grandes mesures climatiques à l'appui des objectifs de l'Accord de Paris soit de maximiser sa production de matériaux à faibles émissions de carbone capables de répondre à la demande prévue pour des technologies propres, a déclaré M. Gratton. Le budget d'aujourd'hui cadre parfaitement avec cet objectif. »

Voici quelques autres aspects du budget qui auront une incidence positive sur le secteur minier canadien :

120 millions de dollars pour promouvoir le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires comme solution de lutte aux changements climatiques;

Un engagement à créer un crédit d'impôt de 30 % pour les technologies carboneutres, les solutions de stockage par piles et l'hydrogène propre;

Un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pouvant atteindre 60 % pour le déploiement des technologies de captage et de stockage du carbone;

103 millions de dollars pour élaborer un cadre national de partage des avantages pour les ressources naturelles, ainsi que pour l'expansion du Bureau des partenariats avec les Autochtones et du programme de Partenariats pour les ressources naturelles autochtones;

450 millions de dollars pour renforcer l'initiative des Corridors commerciaux nationaux;

136 millions de dollars pour élaborer des solutions pour les données soutenues par l'industrie, afin d'appuyer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement;

600 millions de dollars pour soutenir le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification;

La création du Fonds de croissance du Canada, doté d'une enveloppe de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour appuyer la restructuration des chaînes d'approvisionnement critiques liées aux domaines cruciaux pour la prospérité future du Canada, ce qui inclut son secteur des ressources naturelles.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 107 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 19 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 692 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

