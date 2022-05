Un plan équitable, complet et avant-gardiste qui offre des choix aux électeurs.

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - Steven Del Duca a publié le plan du Parti libéral de l'Ontario pour l'Ontario, Un endroit pour s'épanouir. Ce plan permettra d'améliorer l'éducation publique, d'éliminer les retards en matière de chirurgie et de révolutionner les soins aux personnes âgées. Au cœur du plan s'agit de s'attaquer à la crise de l'accessibilité de l'Ontario et d'aider les familles à aller de l'avant, notamment en introduisant des tarifs de transport en commun à 1 $, en réduisant le coût des aliments et en rendant l'achat et la location d'une maison plus abordables.