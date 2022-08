Un éminent scientifique de l'Université Stanford et innovateur en reprogrammation cellulaire supervisera toutes les recherches pour Turn Bio

Vittorio Sebastiano, mondialement reconnu pour ses travaux scientifiques novateurs, élargit son rôle au sein de la société qu'il a cofondée, qui se rapproche de la recherche clinique.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 8 août 2022 /CNW/ - Turn Biotechnologies, une société spécialisée dans le rajeunissement cellulaire qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour soigner des maladies chroniques liées à l'âge incurables, a annoncé aujourd'hui que son cofondateur, Vittorio Sebastiano, Ph. D., deviendra son chef de la recherche.

Le professeur Vittorio Sebastiano de l’Université Stanford, Ph. D., un chef de file dans le domaine émergent de la reprogrammation cellulaire, supervisera la recherche chez Turn Biotechnologies, l’entreprise qu’il a cofondée en 2018.

M. Sebastiano a dirigé la mise au point de la plateforme unique ERAMC (reprogrammation épigénétique du vieillissement), basée sur l'ARNm, que Turn Bio utilise pour produire des cocktails protéiques sur mesure afin de rajeunir les cellules ciblées. Il commencera à assumer ses fonctions de chef de la recherche ce mois-ci. M. Sebastiano est président du conseil consultatif scientifique de Turn Bio depuis qu'il a cofondé l'entreprise en 2018.

Membre du corps enseignant de l'école de médecine de Stanford et auteur de plus de 50 articles scientifiques qui est fréquemment un intervenant lors de conférences de recherche dans le monde entier, M. Sebastiano est un acteur de premier plan dans le domaine émergent de la reprogrammation cellulaire. Son laboratoire de l'Université Stanford a été le pionnier du développement d'un nouveau paradigme pour le traitement des maladies liées au vieillissement et à l'âge. Il a également dirigé l'équipe qui a confirmé pour la première fois que les cellules humaines pouvaient être reprogrammées à l'aide de la plateforme ERA de Turn Bio.

« La vision et le leadership de M. Sebastiano propulseront l'innovation de Turn Bio et accéléreront nos efforts pour mettre au point de nouveaux traitements, a déclaré Anja Krammer, chef de la direction de l'entreprise. Il comprend très bien le potentiel de notre science pour redéfinir la façon dont les médecins traitent les problèmes liés à l'âge et partage notre engagement à fournir un flot constant de nouvelles solutions au secteur clinique. »

M. Sebastiano, qui a mené des travaux de recherche dans des universités de premier plan en Europe et aux États-Unis, espère donner vie à ses recherches universitaires en guidant le développement des traitements de Turn Bio.

« Les prochains mois seront incroyablement stimulants, alors que nous comblerons le fossé entre la science universitaire et les traitements qui changent la vie et dont des millions de personnes dans le monde ont désespérément besoin, a déclaré M. Sebastiano. Nous avons le potentiel de guérir des maladies qui sont actuellement incurables, d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes et de vraiment transformer et démocratiser les soins médicaux. »

M. Sebastiano est titulaire d'un baccalauréat et d'un doctorat de l'Università di Pavia, en Italie, et a effectué des recherches postdoctorales à l'Institut Max Planck de biomédecine moléculaire en Allemagne et à Stanford. Depuis 2014, il est professeur agrégé d'obstétrique et de gynécologie au sein de l'Institut de biologie des cellules souches de Stanford. Il est le boursier de la famille Woods en médecine pédiatrique, a été codirecteur du programme de doctorat en cellules souches de Stanford et a reçu des prix prestigieux pour son approche pionnière et révolutionnaire visant à induire le rajeunissement cellulaire, notamment le prix 2017 du chercheur junior de la Fédération américaine pour la recherche sur le vieillissement (AFAR) et le prix 2019 de la percée en gérontologie de l'AFAR et de la Fondation Glenn.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire. La technologie exclusive de la plateforme basée sur l'ARNm de l'entreprise, ERAMC, rétablit l'expression génique optimale en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Cela restaure la capacité des cellules à prévenir ou à traiter les maladies, ainsi qu'à guérir ou à régénérer les tissus et à combattre les maladies chroniques incurables.

L'entreprise mène actuellement des recherches précliniques sur des traitements sur mesure ciblant les indications en dermatologie et en immunologie, ainsi que sur le développement de traitements pour l'ophtalmologie, l'ostéo-arthrite et le système musculaire. Pour en savoir plus, consultez www.turn.bio .

PERSONNE-RESSOURCE :

Jim Martinez, rightstorygroup

[email protected] ou 312 543-9026

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1873115/Vittorio_Sebastiano_PhD.jpg

SOURCE Turn Biotechnologies