Un duo emblématique : Perrier s'associe à l'artiste contemporain de renommée mondiale Takashi Murakami pour créer des bouteilles Perrier x Murakami en édition limitée

La gamme Perrier x Murakami en édition limitée met en vedette les fleurs colorées et souriantes qui font la renommée de Murakami. Les motifs ajoutent une touche de couleur et de gaieté à l'emballage vert emblématique de Perrier. Les amateurs d'eau Perrier se réjouiront de cette version amusante, charmante et artistique de leur eau pétillante favorite.

Un mariage parfait

Les emballages Perrier x Murakami en édition limitée marient l'univers lumineux et pétillant de Takashi Murakami avec l'esprit créatif de Perrier et reflètent la personnalité originale et étonnante et le caractère artistique et novateur de la marque. Considéré comme l'un des plus importants artistes japonais de notre génération, Murakami réunit la culture pop, l'histoire et les beaux-arts dans ses œuvres mondialement reconnues.

Cette collaboration, qui a débuté à l'échelle mondiale en 2020, met en vedette le motif le plus célèbre de Murakami : la fleur souriante. Les fleurs de Murakami, chacune avec douze pétales arrondis, des yeux scintillants et une bouche exubérante, se répètent et se reconfigurent pour former des motifs de couleurs lumineuses. La vivacité et la gaieté des fleurs de Murakami sont le complément parfait à Perrier, une marque ancrée dans son style excentrique, sa conception unique et ses liens culturels.

Une riche histoire d'art inspirant

La créativité et l'innovation sont au cœur de la marque Perrier qui a une longue tradition de célébrer des artistes visionnaires. Depuis plus d'un siècle, Perrier investit dans la créativité et l'art inspirant pour refléter le style excentrique et l'esprit distinctif de la marque.

« Perrier x Murakami est une célébration du riche patrimoine artistique de Perrier », explique Ashley Edelstein, gestionnaire principale du marketing chez Perrier Canada. « Notre partenariat avec Takashi Murakami est notre plus récente collaboration parmi de nombreuses autres avec des artistes pionniers comme Andy Warhol, Salvador Dali, Raymond Savignac, Bernard Villemot et Jean-Gabriel Domergue, pour n'en nommer que quelques-uns, et qui ont chacun laissé leur marque sur l'identité de Perrier. »

La gamme Perrier x Murakami sera disponible dans la section des eaux gazéifiées chez les détaillants canadiens pour une durée limitée dès avril 2021.

À PROPOS DE TAKASHI MURAKAMI

Né en 1962 à Tokyo, Murakami tire son inspiration de la peinture japonaise traditionnelle, de la science-fiction, du dessin animé et du marché mondial de l'art pour créer des peintures, des sculptures et des films peuplés de motifs qui se répètent et de personnages changeants de sa propre création. Sa vaste collection d'œuvres d'art est un amalgame de culture pop, d'histoire et de beaux-arts. Les œuvres de Murakami ont fait l'objet d'expositions solo dans de grands établissements artistiques partout au monde. L'artiste est renommé pour ses projets de prestige avec des marques de mode comme Louis Vuitton et VANS, et pour ses collaborations avec des musiciens comme Kanye West et Pharrell Williams. Il réalise et produit également des films et des dessins animés. Murakami est titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise en beaux-arts et d'un doctorat de l'Université des arts de Tokyo, où il a étudié le nihonga (peinture japonaise traditionnelle). En 1996, il fonde le studio de production Hiropon Factory qui, au cours des années suivantes, devient une société de production d'art et de gestion d'artistes, maintenant connue sous le nom de Kaikai Kiki Co. Ltd. . www.instagram.com/takashipom

À PROPOS DE PERRIER

Depuis plus d'un siècle, PERRIER® collabore avec des artistes parmi les plus célèbres et les plus réputés au monde, dont Andy Warhol, Salvador Dalí, Bernard Villemot et Jean-Gabriel Domergue, qui ont chacun apporté une touche d'irrévérence unique à leur art. Forte d'une histoire qui a commencé en 1863 à Vergèze dans le sud de la France, PERRIER® est reconnue dans le monde entier pour sa bouteille verte emblématique. Appréciée dans plus de 140 pays à travers le monde, elle est connue pour son eau minérale rafraîchissante avec ses bulles pétillantes uniques. Fidèle à son engagement continu en matière de durabilité, PERRIER® s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2022.

