Un duo du tonnerre – AORUS s'associe à la star du football Sergio Agüero dans le domaine de l'eSport

Sa passion pour les jeux vidéo ne s'arrête pas là : il va plus loin en transposant sa passion dans l'eSport professionnel. Après avoir consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette industrie, la vedette mondiale du football a récemment fondé une franchise en propriété exclusive nommée KRÜ Esports. Son équipe prévoit de participer, dans un avenir proche, à des tournois et des ligues de premier plan pour des jeux comme FIFA 21, Valorant, Rocket League et CS:GO.

Sergio Agüero a souligné dans une entrevue que, pendant la majeure partie de sa vie, il a joué au football, un sport qu'il aime sans réserve. Il souhaite que ses fans puissent aussi avoir la possibilité de se consacrer à ce qui les fait vibrer. C'est la principale raison pour laquelle il a fondé KRÜ Esports : il veut aider ceux qui sont aussi passionnés par les sports électroniques que lui à réaliser leurs rêves dans ce domaine.

Pour participer aux jeux les plus exigeants technologiquement et garantir les performances de ses joueurs, l'équipe doit profiter de la meilleure technologie et du meilleur matériel. Sergio Agüero a entendu parler d'AORUS, une marque de jeu de haut niveau optimisé par GIGABYTE qui propose du matériel pour PC haut de gamme avec une performance impeccable. Grâce à des intérêts communs, les deux équipes sont entrées en contact et se sont bien entendues dès le départ.

Comme elles partagent les mêmes valeurs et la même passion pour l'eSport, elles ont rapidement formé un nouveau duo dynamique. KRÜ Esports et Agüero, grâce à leur association avec AORUS, sont impatients de construire une franchise eSport puissante qui s'imposera assurément en Amérique latine et en Europe.

En tant que propriétaire de l'équipe, Sergio Agüero est également associé à AORUS de toutes les manières possibles. Le matériel de pointe d'AORUS lui permet de jouer partout, que ce soit avec son installation complète à la maison sur son PC ou avec le portable de jeu qui le suit dans ses voyages.

Pour en apprendre davantage sur Sergio Agüero et KRÜ Esports : https://www.instagram.com/p/CJcFE0MrYfJ/?igshid=13nr3fcpo3cd1

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1427716/Surprising_Duo.jpg

