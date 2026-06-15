Un don exceptionnel de 10 M$ fera avancer la transplantation et la médecine régénérative

Grâce à un don majeur de 10 M$, la Faculté de médecine crée la Chaire BMO - L.-Jacques-Ménard de chirurgie thoracique, perfusion d'organes pour la transplantation et médecine régénératrice.

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - La Chaire BMO - L.-Jacques-Ménard de chirurgie thoracique, perfusion d'organes pour la transplantation et médecine régénératrice, la mieux dotée de l'histoire de l'Université de Montréal, contribuera à accélérer l'élaboration d'approches novatrices en vue d'améliorer la qualité des organes disponibles pour la greffe et les résultats pour les patients.

Rendue possible grâce à un don de 10 M$ de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal, avec l'appui de BMO Groupe financier, de la famille Ménard et de grands donateurs, la nouvelle chaire permettra de consolider à l'UdeM un pôle d'expertise de calibre international en perfusion d'organes, transplantation et médecine régénérative.

«Chaque fois qu'on crée une chaire de recherche, on ouvre un espace pour la découverte. On offre à nos meilleurs talents le temps et les ressources nécessaires pour repousser les limites du savoir et innover. Lorsqu'on touche au domaine de la santé, la recherche prend une autre dimension. On pense aux vies qu'on va sauver. On parle de familles à qui l'on redonne un père, une mère, un enfant. On fait naître un espoir concret là où régnait la maladie. Le potentiel de cette nouvelle chaire est énorme», a expliqué le recteur de l'UdeM, Daniel Jutras.

Pour le doyen de la Faculté de médecine, le Dr Patrick Cossette, «cette chaire montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque la philanthropie, la recherche et les soins avancent dans une même direction. Elle donnera à nos équipes les moyens d'accélérer l'innovation, de former la relève et, ultimement, d'améliorer la vie des patients».

Une quatrième chaire portée par la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal

La création de cette chaire marque une étape majeure dans l'histoire du partenariat qui unit depuis plus de 20 ans la Faculté de médecine de l'Université de Montréal à la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal.

Mise sur pied par les Drs Pasquale Ferraro et André Duranceau, la Fondation est déjà à l'origine de trois chaires de recherche à l'UdeM: la Chaire Alfonso-Minicozzi et famille de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire; la Chaire Marcel-et-Rolande-Gosselin de chirurgie thoracique oncologique; et la Chaire Famille-Régis-Morissette-Fransyl de chirurgie thoracique et maladies œsophagiennes.

Avec une dotation de près de 10 M$, la Chaire BMO - L.-Jacques-Ménard devient non seulement la quatrième chaire issue de cette collaboration, mais également la plus importante jamais créée à l'Université de Montréal.

«Ce projet est l'aboutissement de nombreuses années de mobilisation et de conviction. Nous avons toujours cru que la philanthropie pouvait jouer un rôle déterminant dans l'avancement de la recherche, de l'innovation et des soins en chirurgie thoracique. Aujourd'hui, cette vision prend une ampleur exceptionnelle», a déclaré le Dr Ferraro.

Un hommage à L. Jacques Ménard

La Chaire porte le nom de L. Jacques Ménard, grand homme d'affaires et philanthrope reconnu, qui a été soigné par les équipes du CHUM. Après son décès, sa famille et sa conjointe, Marie-José Ménard, ont souhaité poser un geste significatif pour honorer sa mémoire et prolonger son héritage. En collaboration avec la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal, l'appui de BMO Groupe financier et la mobilisation de nombreux partenaires du milieu des affaires, elles ont transformé cette volonté en un projet philanthropique d'envergure en instaurant la Chaire BMO - L.-Jacques-Ménard.

«Cette dotation de 10 millions de dollars marque une étape déterminante pour la Chaire BMO - L.-Jacques-Ménard. Elle témoigne d'une mobilisation exceptionnelle entre la Fondation, la famille Ménard et nos partenaires, et permettra d'accélérer des avancées majeures en transplantation et en médecine régénératrice, au bénéfice des patients d'aujourd'hui et de demain. Fidèles à la vision de Jacques Ménard -- rêver et agir -- BMO est fier de contribuer à l'avancer de la science et de la médecine, ici, à Montréal », a dit Grégoire Baillargeon, Président, BMO Groupe financier, Québec.

«Par la création de cette chaire, les donateurs exceptionnels et BMO soulignent l'apport philanthropique de Louis Jacques. Stimuler la création médicale, financière et humaine par la générosité était sa façon de penser. Traduire l'espoir par des réalisations concrètes était la raison de ses engagements», a mentionné Marie-José Ménard.

Transformer l'avenir de la transplantation

La nouvelle chaire arrive à un moment charnière pour la transplantation d'organes. Les avancées récentes en perfusion d'organes permettent désormais de préserver, d'évaluer, de réparer et d'optimiser des organes à l'extérieur du corps avant leur transplantation. Ces approches ouvrent la voie à une utilisation plus efficace des organes disponibles et à une récupération plus rapide et plus durable pour les patients.

Bien que la Chaire s'inscrive dans la continuité de l'expertise acquise à l'Université de Montréal en chirurgie thoracique, perfusion d'organes et transplantation pulmonaire, sa portée dépasse largement ce seul domaine. Les connaissances et les technologies qui en découleront pourront bénéficier à l'ensemble du secteur de la transplantation, qu'il s'agisse du cœur, du foie, des reins ou d'autres organes.

La Chaire soutiendra notamment la mise au point de nouvelles technologies de perfusion et de réparation des organes, de stratégies de médecine régénérative et d'approches de médecine de précision qui reposent sur les biobanques, les biomarqueurs et l'intelligence artificielle.

À terme, elle favorisera l'établissement d'un véritable centre d'excellence au CHUM en transplantation et médecine régénérative, composé de chercheurs, cliniciens, patients partenaires et acteurs du milieu de la santé autour d'un objectif commun: améliorer l'accès à la transplantation et les perspectives de vie des patients.

Former la relève et renforcer le rayonnement de l'UdeM

Au-delà de ses retombées scientifiques et cliniques, la Chaire constituera un levier important pour attirer les meilleurs talents, soutenir des projets de recherche audacieux et former la prochaine génération de cliniciennes-chercheuses et de cliniciens-chercheurs.

Elle permettra également aux équipes de l'Université de Montréal, du CHUM et du Centre de recherche du CHUM de renforcer leur position parmi les chefs de file de la recherche en transplantation au Canada et à l'échelle internationale.

SOURCE Université de Montréal

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