Un don de masques pour protéger l'imaginaire et la santé des enfants

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que AU NOIR, ECOUNIFORM et CHEMISE EMPIRE participent à la fête traditionnelle de l'Halloween en faisant un don de plus de 500 masques à l'école primaire Barclay située dans parc Extension et l'école secondaire La Voie de Côte-des-Neiges, deux quartiers lourdement touchés par la COVI­D-19.