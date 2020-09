Un don de la TD procure du financement immédiat et essentiel à des collectivités des Prairies touchées par la COVID-19

L'Initiative de résilience des collectivités TD appuie les organismes locaux dans les Prairies en mettant l'accent sur les jeunes autochtones, les initiatives en santé mentale et les centres de soutien familial

CALGARY, AB, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) a octroyé 160 000 $ en dons afin d'appuyer les organismes communautaires locaux touchés par la COVID-19 dans le cadre de l'Initiative de résilience des collectivités TD. Des organismes de bienfaisance et sans but lucratif de la région des Prairies, qui comprend l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, ont reçu du financement immédiat et essentiel destiné aux jeunes autochtones, aux initiatives en santé mentale et aux centres de soutien familial. Les dons de la TD aideront à maintenir le fonctionnement de ces ressources pendant et après la pandémie afin qu'elles puissent continuer d'offrir un toit, de l'information, des conseils et d'autres services indispensables.

Un récent sondage sur les répercussions de la COVID-191 mandaté par la TD révèle que les adultes canadiens sondés de moins de 34 ans ainsi que les communautés noires, autochtones et de personnes de couleur sont parmi les plus susceptibles de connaître l'insécurité financière, une perte d'emploi et une diminution de revenu à cause de la pandémie. Le même sondage a aussi démontré que, dans l'ensemble, la population du Canada est plus vulnérable financièrement et est moins en confiance en ce qui a trait à ses finances depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ces facteurs ont entraîné une hausse de la demande de soutien et de services d'organismes communautaires canadiens. De plus, la pandémie oblige de nombreux organismes de bienfaisance et sans but lucratif à offrir leurs programmes en ligne.

L'objectif de l'Initiative de résilience des collectivités TD est d'appuyer ceux qui travaillent en première ligne dans des collectivités diverses et de fournir les ressources dont ont besoin les organismes communautaires pour aider à régler les problèmes uniques qui sont survenus en raison de la pandémie.

« Pendant cette période complexe et difficile, nous avons eu l'occasion de travailler côte à côte avec de nombreux organismes communautaires de notre région en vue d'appuyer les efforts d'urgence et de rétablissement face à la COVID-19 », a mentionné Robert Ghazal, premier vice-président, région des Prairies à la TD. « Tout ce travail réalisé dans les Prairies est fondamental pour le bien-être futur des collectivités où nous exerçons nos activités. Nous avons ciblé les organismes qui présentent des besoins immédiats et ceux qui œuvrent auprès des communautés touchées de façon disproportionnée par la pandémie. »

Dans la région des Prairies, des dons ont été versés à 40 organismes régionaux dont les objectifs s'accordent avec l'Initiative de résilience des collectivités TD (jeunes autochtones, santé mentale et centres de soutien familial), notamment les suivants :

« En appuyant des programmes de Spirit North, la TD favorise les liens sociaux et les activités de guérison, tout en bâtissant la santé mentale et le bien-être de l'ensemble de la population en cette période critique », a expliqué Beckie Scott, PDG et fondatrice de Spirith North, l'un des organismes choisis. « Nous sommes très reconnaissants du soutien de la TD et de la vision commune que nous partageons en matière de santé, de bien-être et d'avenir plus radieux pour les enfants et les jeunes autochtones. »

Ce don fait partie des 25 millions de dollars canadiens que la TD a alloués à des initiatives à l'échelle mondiale pour favoriser la résilience communautaire actuelle et future par l'entremise de l'Initiative de résilience des collectivités TD, dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne mondiale de la Banque.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/promessepretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

