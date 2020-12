Un don de l'affinerie CCR qui fait du bien au Phare - Des lits pour bien dormir en toute sécurité

La générosité de l'affinerie CCR permettra le remplacement complet des lits adaptés dans chacune des 12 chambres au Phare, un enjeu devenu majeur. Ces lits spécialisés sont modernes et parfaitement adaptés, indique Mélissa Godin, infirmière gestionnaire des soins et services du Phare. « Ils éliminent les risques de chute, en plus de contribuer à prévenir les plaies de pression et la transmission d'infections. De plus, nous pourrons y ajouter des tentes pour sécuriser les jeunes. Garantir leur sécurité et leur confort est essentiel dans la confiance que les parents nous accordent. »