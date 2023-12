Un don de 35 000 $ du SPPSPQ-CSQ pour soutenir les grévistes du secteur public québécois

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ-CSQ) appuie à son tour les travailleuses et travailleurs du secteur public avec un don de 35 000 $.

Le SPPSPQ-CSQ souhaite non seulement signifier aux grévistes un appui inconditionnel à leurs revendications, mais aussi les aider concrètement. Ce don prendra la forme de cartes-cadeaux d'épicerie qui seront remises au Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) dont le personnel enseignant œuvre dans les écoles des régions de la Capitale-Nationale, de Portneuf, de Charlevoix, de la Beauce et de la Côte-du-Sud (le Centre de services scolaire des Découvreurs et le Centre de services scolaire des Navigateurs).

« Face à la lenteur du gouvernement à offrir des conditions de travail décentes aux travailleuses et travailleurs du secteur public, et à l'orée de la période des Fêtes, ça nous semblait inconcevable de rester les bras croisés », explique Étienne Pigeon, président du SPPSPQ-CSQ.

Bien que le SPPSPQ-CSQ soit un petit syndicat rassemblant un peu plus de 400 membres, il n'était pas question de rester dans le symbolisme. « Le Centre de services scolaire des Découvreurs est logé dans le même immeuble que le siège social de notre employeur, l'Institut national de santé publique du Québec », mentionne M. Pigeon. « C'est la raison pour laquelle nous offrons notre soutien aux membres du SEDR-CSQ, pour appuyer les efforts localement et alléger un peu les pertes de salaire des dernières semaines. »

« L'amélioration des services publics, qu'il s'agisse de l'éducation pour nos enfants, des soins de santé ou de l'administration publique en général, passe par l'obtention de conditions de travail et d'une rémunération à la hauteur de l'importance de ces secteurs pour notre société », rappelle encore M. Pigeon.

À noter que le SPPSPQ-CSQ représente notamment des conseillères et conseillers scientifiques, mais aussi des agentes et agents d'information, des agentes et agents de gestion financière, des conseillères et conseillers en soins infirmiers, des spécialistes en procédés administratifs, des bibliothécaires et des analystes informatiques.

