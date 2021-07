Dans la rue fait partie des partenaires régionaux privilégiés de recevoir une contribution de la Fondation Home Depot Canada. Depuis 2015, Dans la rue a reçu plus d'un million de dollars de la part de la Fondation en plus de bénéficier de la générosité des magasins Home Depot et de l'aide bénévole de ses employés pour l'aménagement d'espaces destinés aux jeunes. Très investie à travers le Canada pour prévenir et réduire l'itinérance jeunesse, la Fondation Home Depot Canada est aujourd'hui l'un des partenaires les plus importants de l'organisme.

« Nous sommes heureux de soutenir la cause des jeunes sans-abri à travers les services et les programmes offerts à Dans la rue, un pilier de la communauté montréalaise dans le soutien aux jeunes vulnérables », soutient Steven Vetrone, directeur de district, Exploitation - Québec, Home Depot Canada.

Du mardi 6 juillet au dimanche 1er août 2021, les clients du magasin Home Depot de Boisbriand pourront contribuer à la campagne de financement Le projet Porte orange en faisant un don de 2 $ pour soutenir les services et programmes de Dans la rue.

« Nous sommes ravis du soutien indéfectible de la Fondation Home Depot Canada. L'appui de la Fondation aux programmes d'employabilité et à l'école Emmett-Johns permettront d'outiller les jeunes afin de prévenir leur ancrage dans l'itinérance et de favoriser la sortie durable », déclare Cécile Arbaud, directrice générale, Dans la rue.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada s'est engagée à soutenir les projets visant à prévenir et éliminer l'itinérance chez les jeunes au Canada. Elle appuie les jeunes à risque ou en situation d'itinérance en les aidant à réaliser leur plein potentiel et à bâtir un avenir meilleur.

À propos de Dans la rue

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns (« Pops », 1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l'organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante.

