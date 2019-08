Un dodo d'urgence à un enfant

L'argent récolté lors de cette campagne de financement servira à financer la mission de l'organisme et à la construction de la nouvelle Maison Kangourou, puisqu'elle a subi un grave dégât d'eau en 2018.

Grâce aux dons reçus, La Maison Kangourou pourra continuer d'assurer le bien-être des enfants dans un milieu convivial pendant la durée de leur séjour, et ce, 24/7. Cette contribution offre l'accès à un espace réconfortant et sécuritaire aux enfants et à un endroit pour les parents qui confient leurs enfants en cas d'urgence familiale.

« Nous recevons chaque jour des appels de parents en difficulté qui recherchent une solution d'hébergement d'urgence pour leurs enfants de 10 jours à 12 ans, soit environ 750 appels annuellement », affirme Josée Fortin, présidente-directrice générale de La Maison Kangourou. « Nous faisons donc appel à la générosité des entreprises et du public pour nous aider à offrir des « dodos d'urgence » aux enfants de familles en difficulté. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. »

La Maison Kangourou

La Maison Kangourou est le tout premier centre d'urgence et de première ligne en matière d'hébergement pour enfants 24/7 au Québec qui accueille des enfants dont les parents vivent des problématiques temporaires. L'objectif principal de La Maison Kangourou est de fournir un environnement chaleureux aux enfants dont les parents doivent faire face à des défis inattendus, le temps que la situation se rétablisse ou qu'ils reçoivent l'aide nécessaire pour résoudre ou atténuer leurs problématiques.

La Maison Kangourou offre une approche chaleureuse basée sur des valeurs humaines et orientée vers l'entraide communautaire, afin de venir en aide aux familles de la région de Montréal et des environs. Pour plus d'informations, visitez www.lamaisonkangourou.org.

