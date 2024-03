Un documentaire international sur la crise d'inactivité physique chez les jeunes, produit par des Québécois, sortira à l'été 2024

QUÉBEC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le documentaire international intitulé "INactive", produit par une équipe québécoise, se prépare à sensibiliser le public sur la crise mondiale d'inactivité physique chez l'humain, plus particulièrement chez les jeunes.

"Inactive" met en lumière une crise mondiale d'inactivité physique qui affecte la population depuis une vingtaine d'années, en particulier les jeunes. Les répercussions de cette crise se font déjà ressentir dans tous les secteurs de l'économie et des systèmes de santé, et si aucune action n'est entreprise, les conséquences pourraient être désastreuses. Selon les experts, dans moins de 15 ans, notre système de santé pourrait ne plus être en mesure de supporter la pression résultant de cette crise.

Le film, qui a été confronté à plusieurs obstacles depuis ses débuts en 2019, notamment en raison de la pandémie mondiale et du décès du principal financier en 2023, a réussi à compléter son tournage en janvier 2024. Il entre maintenant dans la phase finale de montage, prévue pour être terminée en mai 2024, juste à temps pour s'inscrire au prestigieux Festival du film de Sundance.

"Inactive" présente un panel d'experts renommés dans le domaine médical, tels que le Dr John Ratey de la Harvard Medical School, le Dr Zhen Yan, spécialiste des liens entre la COVID et l'activité physique, Jim Baugh, ancien Pdg de la multinationale Wilson Sporting Goods ainsi que le général américain à la retraite Mark Hertling, désormais commentateur sur CNN. Parmi les Québécois qui figurent dans la production, on retrouve entre autres des personnalités telles que Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, l'athlète olympique Isabelle Charest, aujourd'hui Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air du Québec, Dave Leduc, champion mondiale de Lethwei et Hugo Girard. Des noms prestigieux comme l'artiste international d'art pop Romero Britto et le candidat indépendant à la présidence des États-Unis, Robert Kennedy Jr., ont également rejoint le projet. "En septembre dernier, j'ai passé un après-midi à la résidence de M. Kennedy pour le tournage, suivi d'une réunion privée qui devait durer 5 minutes et a finalement duré 40 minutes. Cet homme est le seul candidat digne de prendre la Présidence des États-Unis'' a déclaré Karl Talbot, réalisateur du film.

De nombreux commanditaires se sont associés à la cause, dont Humania Assurance, SOS Hydration, EyeClick.com, PHIT America et PHIT Canada. Ces deux derniers se démarquent en promouvant l'introduction de l'activité physique obligatoire dans les écoles pour tous les jeunes, afin de lutter contre ce problème. Karl Talbot, réalisateur du film et fondateur de PHIT Canada, souligne l'importance de cette initiative en affirmant que "l'école est le seul endroit où tous les jeunes sont réunis en même temps pendant de longues périodes. Les bénéfices de l'activité physique obligatoire sont incroyables a tous les niveaux en commençant par des bénéfices sur la santé physique et mentale, la réduction de la prise de médicaments, une meilleure attention et de meilleurs résultats scolaires, moins de dépression, l'apprentissage du travail en équipe. Et la liste des bénéfices est longue."

"Inactive" s'annonce comme un documentaire percutant qui met en lumière un problème de santé mondial urgent et propose des solutions tangibles pour l'avenir. Le premier teaser du film est disponible sur le site web : www.inactivemovie.com

En 2021, le réalisateur Karl Talbot lançait son premier film documentaire : "Silenced, as Mercury Rises", qui lui a valu plus de 21 prestigieux Awards à l'international ainsi que 31 nominations.

