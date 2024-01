Un deuxième chez-soi tout près de l'Hôpital de Montréal pour enfants offre aux parents d'enfants et d'adolescents gravement malades ou blessés un endroit confortable où séjourner pendant l'hospitalisation de leur enfant

Grâce au Pavillon Kat Demes, les parents peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus - les soins et le confort de leur enfant malade

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) est ravie d'annoncer la grande ouverture au début du printemps du Pavillon Kat Demes, un deuxième chez-soi pour les parents habitant loin de Montréal dont l'enfant gravement malade ou blessé reçoit des soins à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children).

Norman Hébert, Président du conseil, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants; Johanne Héroux, directrice principale, Affaires corporatives et communications, Les Compagnies Loblaw Limitée; Peter Demes; Dina Bourdakos; Renée Vézina, présidente de la Fondation de L'Hôpital de Montréal pour enfants; Peter Giannias; Francis Gagnon, chef du développement et de l'investissement immobilier au Groupe Maurice; Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGi

Ce havre offre aux familles tout le confort de la maison, ainsi que l'accueil chaleureux et le soutien du personnel et des bénévoles compatissants, ainsi que d'autres familles. Le Pavillon Kat Demes permet aux parents de se concentrer sur leur priorité absolue : le bien-être et les soins de leur enfant. C'est le seul établissement au Québec à offrir un hébergement provisoire gratuit aux parents d'enfants et d'adolescents malades.

Une famille au secours des familles

Le Pavillon a été nommé à la mémoire de Catherine (Kat) Demes, à qui l'on a diagnostiqué en 2014 une tumeur cérébrale cancéreuse inopérable. La petite Kat est décédée un an plus tard. Elle n'avait que cinq ans.

Depuis, la mère de Kat, Dina Bourdakos, son père Peter Demes et son oncle Perry Giannias, ainsi que de nombreux autres membres de la famille et amis entretiennent la mémoire de Kat en recueillant des fonds en appui à La Fondation du Children à travers l'Expos Fest. Ils ont déjà recueilli un million de dollars pour la recherche sur le cancer et se sont engagés à recueillir 2 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le Pavillon Kat Demes.

« Avoir un enfant atteint d'une maladie grave est l'une des expériences les plus difficiles que l'on puisse vivre. Je me souviens de l'inquiétude, de l'incertitude et de la fatigue accablante », a déclaré Dina Bourdakos. « En outre, de nombreux parents séjournant au Pavillon Kat Demes viendront de l'extérieur de la ville, loin de leur maison, de leur famille et de leurs amis. Lorsqu'ils en auront le plus besoin, leur réseau de soutien sera à des kilomètres de là. Pour ces familles, le Pavillon Kat Demes est une oasis précieuse. Ma famille et moi-même, nous nous sommes engagés à recueillir 2 millions de dollars pour ce projet. Je ne peux imaginer une façon plus appropriée d'honorer la mémoire de Catherine. »

Le Pavillon Kat Demes est situé au 5004, boul. de Maisonneuve Ouest, à Montréal.

Proximité : Situé à cinq minutes de marche du Children, le Pavillon Kat Demes permet aux parents d'être toujours près de leur enfant, créant ainsi un sentiment de sécurité dans les moments difficiles.

Des chambres agréables : Le Pavillon Kat Demes propose six chambres et salles de bain privées, meublées avec soin, offrant un environnement douillet et serein où les parents peuvent se reposer et se ressourcer.

Communauté de soutien : Les parents qui séjournent au Pavillon Kat Demes peuvent entrer en contact avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires, créant ainsi une communauté de soutien où se créent des expériences partagées et des amitiés.

Un projet consacré aux familles du Québec, financé par la collectivité

Le Pavillon Kat Demes a été réalisé grâce aux formidables donateurs de La Fondation du Children. Ce projet est l'une des dizaines d'initiatives propulsées par les donateurs qui sont la marque de la grande campagne de La Fondation du Children, Panser autrement.

« Le Pavillon Kat Demes est essentiel pour mieux répondre aux besoins des enfants gravement malades et de leur famille qui doivent parcourir de longues distances pour avoir accès aux traitements médicaux nécessaires au Children », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Les Compagnies Loblaw Limitée, Le Groupe Maurice et la famille Demes pour leurs dons. Vos contributions auront un impact sur la santé et le bien-être des enfants et des familles de tout le Québec. Vous avez transformé un rêve en réalité. »

« Le Groupe Maurice a à cœur le mieux-vivre en collectivité. Et nous sommes convaincus que ce mieux-vivre passe inévitablement par l'implication dans notre communauté. C'est pourquoi nous sommes sincèrement heureux d'accueillir le Pavillon Kat Demes au sein de notre complexe LIZ, une première à travers une résidence du Groupe Maurice. Nous nous réjouissons que ce don de 2,7 millions de dollars permette aux parents d'enfants gravement malades de bénéficier d'un foyer confortable, d'une oasis où trouver un répit et où il leur sera possible de reprendre des forces lors de périodes très éprouvantes », a déclaré Francis Gagnon, chef du développement et de l'investissement immobilier du Groupe Maurice.

Conformément à sa raison d'être qui consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement, le don de 2,5 millions de dollars versé par Les Compagnies Loblaw Limitée permettra d'encore mieux soutenir les jeunes patients et les familles de tout le Québec. Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à faire de cet important projet, une réalité » a dit M. Galen G. Weston, président du conseil, Les Compagnies Loblaw Limitée.

La Fondation du Children remercie également de tout cœur la Fondation Air Canada, Canada Cycles for Kids, Fondation pour enfants seulement, Fondation enfants pour la vie, Curling pour les enfants, METRO, Pédalez pour les enfants, le Fonds de Sarah des Cèdres et les très nombreux autres donateurs qui ont affecté leurs dons à ce projet.

Les demandes de séjour au Pavillon Kat Demes gérées par les services sociaux

Les services sociaux du Children traitent toutes les demandes d'hébergement et accordent la priorité aux familles venant de l'extérieur de la ville. Les séjours peuvent durer de quatre nuits à plusieurs mois, en fonction de la maladie et du traitement de l'enfant. Nous prévoyons plusieurs centaines de séjours par an.

La Fondation du Children gère les activités quotidiennes du Pavillon Kat Demes. La Fondation a recruté une équipe dévouée et compatissante ayant de l'expérience dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'accueil.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La mission de La Fondation du Children est d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et le programme de santé et de développement de l'enfant (CCHD) de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche au Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à faire avancer des projets révolutionnaires dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 600 millions de dollars qui ont permis à des enfants malades du Québec et du monde entier de se remettre sur pied et de retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter fondationduchildren.com.

