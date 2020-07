Un désir nommé tramway qu'il faut développer, insiste CAA-Québec dans son mémoire au BAPE

Pour que le réseau structurant soit un véritable succès, la population de la grande région de Québec doit soutenir ce projet de transport collectif dont elle a grandement besoin, insiste CAA-Québec dans son mémoire déposé jeudi au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

QUÉBEC, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - CAA-Québec a soutenu le projet lors de sa présentation en mars 2018 et c'est toujours le cas aujourd'hui, en dépit des nombreuses modifications annoncées ces derniers mois.

Ce qui n'a pas changé, c'est le besoin de mettre en place des solutions concrètes à la congestion routière en offrant aux gens davantage de choix intéressants pour se déplacer. Québec est rendue là et est digne d'une solution de transport collectif efficace, fiable et confortable à l'instar de l'ensemble des villes canadiennes de taille comparable.

Ce qui a changé, c'est l'adhésion de la population. Il faut reconnaître que l'acceptabilité sociale est devenue le point faible du projet. Un sondage réalisé en 2017 auprès des membres de CAA-Québec montrait un soutien de 81 % d'entre eux à un éventuel réseau structurant, alors que le soutien à l'actuel projet a glissé sous la barre des 50 % dans deux sondages récents (1).

« L'adhésion de la population à ce projet est essentielle et actuellement, le cynisme est nuisible. La Ville de Québec doit redoubler d'efforts et expliquer plus clairement le pourquoi d'un tramway et comment toute la région en profitera. Nous partageons tous ce besoin d'améliorer notre mobilité. »

- Sophie Gagnon, vice-présidente affaires publiques de CAA-Québec

Le mémoire l'évoque en ces termes: « Une fois bien établie, la confiance devrait permettre aux autorités de faire évoluer le projet, comme il est normal de le faire, sans qu'à chaque fois qu'un changement est nécessaire, on assiste au déchaînement de l'opinion publique au point de remettre en question, une fois de plus, la globalité du projet. »

Insister sur les gains pour l'ensemble des usagers

Après avoir réglé les derniers doutes quant au choix du véhicule (tramway, métro, monorail, etc.) et au fonctionnement en hiver, les promoteurs du projet devraient insister sur les gains qu'amènera le réseau structurant de transport pour l'ensemble de la population, et ce :

Pour les usagers du tramway

Pour les usagers des nouvelles lignes métrobus

Pour les automobilistes, en raison de la diminution de la congestion

Pour l'ensemble des usagers du réseau de transport, en raison du redéploiement des autobus après la mise en service du tramway

Pour ceux qui voudront combiner le tramway à d'autres modes de transports en profitant des stationnements incitatifs ou de la possibilité d'embarquer leur vélo à bord, etc.

La saine gestion, c'est aussi de faire évoluer le réseau structurant

CAA-Québec salue l'engagement de la Ville de Québec d'éviter les dépassements de coûts, mais reconnaît aussi la difficulté de planifier un projet aussi complexe avec une enveloppe budgétaire fixe. Pour éviter le risque d'édulcorer le projet, vaut mieux d'abord se concentrer sur le développement du cœur du réseau structurant, essentiellement les 22 km de tramway et l'amélioration des métrobus, particulièrement pour les banlieues. Par la suite, il pourra s'avérer opportun d'envisager d'autres sources de financement afin d'assurer l'évolution du réseau. Il est normal qu'un réseau structurant de transport collectif structurant se développe au fil du temps, comme ce fut le cas avec Montréal et son métro, qui est l'épine dorsale de son réseau.

Ainsi, CAA-Québec recommande :

De prioriser les éléments fondamentaux du projet à réaliser en premier

D'ouvrir le jeu en identifiant les prochaines phases du projet

De faire preuve d'une grande transparence quant aux perturbations liées à la construction

De mettre en place des mesures de mitigation et de les communiquer rapidement

De faire la démonstration que les citoyens ne seront pas perdants à la suite de l'abandon du trambus

De réfléchir dès maintenant à l'arrimage du projet avec l'éventuel troisième lien

Que des stationnements incitatifs gratuits, accessibles et sécuritaires soient présents à proximité du plus grand nombre de pôles possible.

Avec son mémoire au BAPE, CAA-Québec tient à réitérer son appui au projet.

