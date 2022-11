L'entreprise familiale 100 % québécoise a remis plus de 3 millions de dollars à la fondation MIRA depuis 2015 grâce à l'exceptionnelle générosité de sa clientèle et de ses partenaires

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Fidèle partenaire de MIRA depuis des décennies, Mondou a annoncé le 17 novembre dernier avoir amassé, pour la 2e année consécutive, une somme de 500 000 $ dans le cadre de la 8e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui se tenait dans ses 80 magasins du Québec et en ligne au Mondou.com, du 29 septembre au 13 novembre. Il s'agit de 50 000 $ de plus que l'objectif initial de 450 000 $, ce qui porte le total des dons récoltés à plus de 3 millions de dollars depuis le lancement de cette initiative en 2015. Le dévoilement de ces résultats et la remise du chèque se sont déroulés lors d'une journée d'activités spéciale consacrée à MIRA, une fondation qui change le quotidien de milliers de personnes grâce à ses chiens guides et ses chiens d'assistance.

De gauche à droite : Marie-France Dumont, VP Marketing, Développement stratégies de marques et produits, Dre Paule Jacques de Mira, Marie-Josée Legault, membre de la famille, Marie-France Legault, membre de la famille, Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira, Marc-Antoine Legault, membre de la famille, Pierre Leblanc, chef de la direction Mondou. (Groupe CNW/Mondou)

Cet événement-découverte organisé au siège social de Mondou, à Anjou, avait comme objectif de démontrer aux partenaires des dernières années l'importance de donner généreusement pour cette cause, mais aussi tout le travail et les efforts qui se cachent derrière les réalisations de cette fondation emblématique. Pour l'occasion, des vétérinaires, spécialistes en santé animale, entraîneurs, bénéficiaires, familles d'accueil, ainsi que des représentants des équipes de Mondou et de MIRA étaient conviés à venir célébrer la fin de la 8e campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA.

Sur place, les participants retrouvaient six stations thématiques MIRA, représentant autant de facettes de l'organisme : bénéficiaires, familles d'accueil, parcours à l'aveugle, entraînement des chiens, soins vétérinaires et animaliers ainsi que flatte-toutou et photos.

UNE 8e CAMPAGNE DE FINANCEMENT COURONNÉE DE SUCCÈS

« Nous tenons une fois de plus à remercier du fond du cœur nos partenaires, fournisseurs, collaborateurs et employés, ainsi que tous les Québécois et Québécoises pour leur extraordinaire générosité qui nous permet de soutenir depuis des années la fondation MIRA, un organisme qui contribue à la qualité de vie de milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l'autisme. Cet élan de solidarité est d'autant plus remarquable au moment où chacun et chacune doit composer avec un contexte économique marqué par l'inflation et la hausse du coût de la vie. Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de s'associer à plusieurs causes touchant le bien-être animal, mais aussi celui des membres de sa communauté, comme c'est le cas avec la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, devenue une véritable tradition annuelle ! », a déclaré M. Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

Cette année, Mondou proposait à la population différentes façons de participer à cette initiative, que ce soit en visitant l'un de ses magasins ou en se rendant au Mondou.com. La clientèle pouvait se procurer la nouvelle boîte Woof Pack, regroupant un assortiment de gâteries et de jouets pour chiens (23,99 $), le porte-clés d'urgence Mondou accompagné d'une carte « Sauvez mon animal » (6,99 $), le calendrier MIRA 2023 (6 $) ou encore la mignonne peluche MIRA (14,99 $). Selon le produit, une partie ou la totalité des profits de la vente a été directement remise à MIRA.

UNE INITIATIVE QUI CONTRIBUE À CHANGER DES VIES

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d'accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. Afin de soutenir cet organisme essentiel qui ne reçoit aucune subvention gouvernementale, Mondou offre aussi chaque année à MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée aux chiens guides et d'assistance.

DÈS LE 1er DÉCEMBRE : LA TOUTE PREMIÈRE CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DU CHUV LANCÉE À L'AUBE DU TEMPS DES FÊTES !

La toute première campagne Mondou Mondon au profit du CHUV (Centre hospitalier universitaire vétérinaire) débutera dans quelques jours. Cette nouvelle initiative vise à amasser des fonds pour permettre à l'établissement d'enseignement de faire l'acquisition d'équipements afin de demeurer à la fine pointe de la technologie en matière de soins animaliers. Restez à l'affût et surveillez le site Mondou.com pour tous les détails!

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, Mondou organise depuis cinq ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis de récolter à ce jour près d'un million de dollars. Croyant profondément à l'adoption responsable, l'entreprise familiale 100 % québécoise a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 80, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias : Stéphanie Labelle, BePR Communications, 514 506-9545, [email protected]