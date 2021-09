Un début tant attendu pour les CHSLD privés

CHAMBLY, QC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (l'AELDPQ), qui regroupe les CHSLD privés non conventionnés, salue l'annonce du début de la démarche d'harmonisation de trois CHSLD privés vers l'éventuel conventionnement. C'est aussi le signal annonciateur que le gouvernement est enfin prêt à mettre en place les conditions nécessaires pour que les résidents hébergés dans les CHSLD privés puissent recevoir la même qualité, la même continuité et la même sécurité de soins et de services auxquelles ils ont droit, à l'instar de ceux qui sont hébergés dans les CHSLD publics et privés conventionnés.

Si la pandémie a créé l'urgence d'agir pour le gouvernement, c'est depuis février 2019, que l'AELDPQ dénonce publiquement le sous-financement des établissements privés non-conventionnés dans le cadre des ententes de services avec les CISSS/CIUSSS. Lors du dépôt du budget provincial de 2019, une somme de 30M$ était prévue pour les CHSLD privés non-conventionnés. Ce financement n'a jamais été octroyé.

L'AELDPQ tient à souligner qu'au-delà de ces trois sites pilotes, le gouvernement doit mettre en place rapidement des mesures de soutien financier pour l'ensemble des autres CHSLD privés non-conventionnés. L'objectif visé est de s'assurer que ces derniers puissent maintenir la qualité de soins et services à la clientèle en attendant le conventionnement qui devrait débuter en avril 2022 et s'échelonnera sur plusieurs mois pour vingt (20) CHSLD privés alors qu'il en existe quarante (40). Si le gouvernement prévoit lever l'urgence sanitaire et qu'il souhaite réellement offrir une qualité de soins et de services aux 3 500 résidents qui sont hébergés dans les CHSLD privés alors que ces derniers peinent déjà à y arriver, il doit mettre en place des mesures, qui permettront de stabiliser et d'augmenter les équipes de travail, condition essentielle à la qualité de soins et services, et ce, avant la levée de l'urgence sanitaire. Parmi ces mesures, il est nécessaire notamment de :

Financer les salaires des employés pour réduire l'écart avec ceux des employés du réseau public/privé conventionné;

Offrir les mesures visant à favoriser le maintien à l'emploi du personnel en soins infirmiers;

Augmenter les ratios d'employés afin d'équilibrer leur tâche comme dans les CHSLD publics et privés conventionnés;

Financer l'écart entre le salaire de l'employé et le taux de l'agence lorsqu'il est nécessaire de recourir à une agence de placement;

Prendre en considération les CHSLD privés en tant que partenaires et futurs CHSLD privés conventionnés, dans la mise en place de programmes, de mesures et de rehaussement de budgets pour éviter de creuser l'écart entre eux et les CHSLD publics/privés conventionnés.

L'AELDPQ est une association qui croit profondément au partenariat, à l'importance de maintenir des liens professionnels basés sur le respect, la confiance et la collaboration. Nous réitérons notre demande de participer au déploiement optimal de la démarche qui mènera éventuellement au conventionnement. Nous sommes convaincus qu'ensemble nous réussirons à implanter rapidement et de façon uniforme, la qualité de soins et services aux personnes hébergées dans tous les CHSLD privés.

