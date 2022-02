Un cri du cœur pour changer l'image de Montréal-Nord et mettre en valeur ses forces

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CDEC Montréal-Nord lance une campagne de promotion de trois vidéos afin de montrer un autre visage de Montréal-Nord et de mettre en valeur l'entrepreneuriat, les commerces et les industries du territoire.

Comme beaucoup de résident.e.s, d'entreprises, d'organismes et de petits commerces, la CDEC Montréal-Nord estime que la couverture médiatique de l'arrondissement est disproportionnellement négative et contribue à véhiculer une image tronquée et limitée du territoire et de sa population. L'organisme de développement économique communautaire a choisi d'attirer l'attention sur les réussites, les personnalités, la beauté et l'humanisme qui font l'arrondissement.

Malgré le sous-financement chronique des organismes, malgré tous les enjeux surexposés dans les médias nationaux, Montréal-Nord a contribué à façonner des personnalités et des talents qui contribuent à faire rayonner Montréal et le Québec, à titre d'exemple Mathieu Joseph, Chris Boucher, Jeremy Filosa, Tai Laguerre, Patrick Pichette, Lujah Dauphin, Koriass, Ines et Elkahna Talbi, Martine Francke et André Chagnon pour ne nommer qu'eux. À travers cette campagne, l'organisation Nord-Montréalaise souhaite contribuer à rétablir l'image de l'arrondissement et de sa population, mais aussi donner de l'espoir à sa jeunesse et attirer l'attention du reste du Québec sur les opportunités qu'offre Montréal-Nord.

Selon Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC Montréal-Nord, « En montrant de façon déséquilibrée une image médiatique négative du territoire, on projette une réalité unique et on néglige ce qu'il y a de positif sur territoire. Qui ne nous dit pas qu'un prochain scientifique, athlète ou acteur de l'arrondissement ne fera pas rayonner le Québec si on ne lui en donne pas la chance ?».

Les vidéos ont été exclusivement tournés à Montréal-Nord et avec des résident.e.s. La production et création artistique a été confiée au Studio Kay, fondé par un autre exemple local de réussite: Ali Kay, qui s'est impliqué activement dans la production de cette campagne.

SOURCE CDEC Montréal-Nord

Renseignements: Ricardo Costa, Chargé de projet en communication, (438) 373-8096, [email protected]