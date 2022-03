UN CRÉATEUR DE MODE POURSUIT LA BANQUE TRUIST POUR AVOIR FAIT ÉCHOUER UNE ENTENTE DE 130 MILLIONS DE DOLLARS VISANT À FOURNIR AU CANADA DES DIZAINES DE MILLIONS DE BLOUSES MÉDICALES

BOCA RATON, Floride, 23 mars 2022 /CNW/ - Le concepteur de vêtements de luxe sur mesure pour hommes du sud de la Floride, Gent Row Inc., perd un contrat de 130 millions de dollars pour fournir au Canada des dizaines de millions d'équipement de protection individuelle (EPI) sous forme de blouses médicales, ce qui ne dissuadera pas son fondateur et chef de la direction, Tim Beasley, d'appuyer la mission de la Gent Row Foundation, qui consiste à aider les adolescents défavorisés.

Dans le cadre d'une poursuite intentée par le Ticktin Law Group, M. Beasley prétend avoir perdu de l'argent après que la Banque Truist a renié l'entente dont les revenus auraient servi à appuyer les plans de la fondation visant à « apporter un changement positif » dans la vie des adolescents défavorisés.

Le Ticktin Law Group a récemment intenté une poursuite fédérale visant à récupérer la perte essuyée par Gent Row, car les fonds devaient aider à bâtir et à faire progresser le plan de la Gent Row Foundation visant à apporter un changement positif pour les adolescents. Le fondateur du cabinet d'avocats, Peter Ticktin, a déjà gagné une cause devant la Cour suprême du Canada. De plus, au cours de sa première année de pratique du droit, M. Ticktin a réussi à faire en sorte que les tribunaux d'appel de l'Ontario rejettent le formulaire de contravention uniforme, et la cause de tous les Ontariens ayant reçu une contravention a été abandonnée.

En plein cœur de la pandémie de COVID-19, tout le monde voulait protéger les travailleurs de première ligne. Gent Row a répondu à l'appel en fournissant au Canada des millions d'EPI sous forme de blouses médicales, une entente sur laquelle la Banque Truist est revenue, ce qui a entraîné son annulation, a déclaré la présidente du TransMedia Group, Adrienne Mazzone.

M. Beasley et M. Ticktin, associé directeur du Ticktin Law Group, sont disponibles pour des entrevues.

Qu'il s'agisse de mener la charge dans les litiges sur le VIH dans les années 1990 ou de faire abolir le poste des personnes qui s'occupaient machinalement des saisies hypothécaires à hauteur de 30 milliards de dollars, l'avocat Peter Ticktin a eu une incidence énorme à l'échelle des méga-industries, en réprimant les criminels, les fraudeurs et les arnaqueurs.

La dernière victoire à Las Vegas de l'avocat du sud de la Floride envoie un avertissement aux voleurs d'identité d'entreprise et, selon M. Ticktin et son associé Jamie Sasson, elle a permis de régler ce que le procureur général n'a pas été en mesure de régler en faisant annuler les 5 millions de dollars que s'était fait extorquer Andy Pham et en lui restituant ses biens immobiliers.

Aujourd'hui, M. Ticktin se lance dans l'importante cause opposant la Banque Truist à M. Beasley, qui souhaite recevoir une rétribution pour les millions de dollars qu'il a perdus alors qu'il essayait d'aider dans le pic de pandémie et de se servir de l'argent à des fins caritatives.

