Un coup de barre budgétaire pour régler la crise de l'habitation, réclame l'industrie

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Représentant plus de 70 000 membres au Québec et 270 000 emplois directs et indirects, l' Association de la construction du Québec (ACQ) , l 'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) et l' Institut de développement urbain du Québec (IDU) s'allient dans le cadre des consultations prébudgétaires provinciales 2024-2025 afin de réclamer des mesures budgétaires fortes pour atténuer les effets de la crise de l'habitation.

C'est maintenant ou jamais : un budget en habitation à la hauteur des enjeux

Le Québec est confronté à une situation désastreuse : la forte hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt, les entraves réglementaires, telles que les nouvelles dispositions en matière d'expropriation et d'expropriation déguisée, l'imposition de redevances de développement, les règlements d'inclusion, les moratoires sur le développement ne sont que quelques-uns des nombreux obstacles à construire.

Pour toutes ces raisons, les partenaires interpellent le gouvernement du Québec pour envoyer un message clair au marché privé puisqu'il faut construire 1,2 million d'habitations d'ici 2030 pour ramener l'abordabilité au niveau d'il y a 10 ans.

« Nous avons le devoir collectif d'agir et de construire, et non plus de ralentir. Parce qu'un toit n'est pas un bien de luxe, mais un bien essentiel sans lequel aucune contribution sociale et économique ne peut être entreprise. Il faut agir vite et à tous les niveaux pour contrer cette crise qui s'aggrave de jour en jour, et le gouvernement a le pouvoir de le faire dans le cadre de son budget. En l'absence d'un engagement financier du gouvernement du Québec, les investisseurs se tourneront vers des juridictions offrant des conditions économiques propices à la rentabilité de leurs projets, telles que l'Ontario », soutiennent les représentants du groupe.

Les priorités budgétaires pour des résultats en matière d'habitation

Toute l'expertise et la force de l'industrie de la construction et de l'immobilier s'unissent pour parler d'une seule voix afin de faire valoir cinq demandes budgétaires qui ont le plus grand potentiel d'impact positif pour loger les Québécoises et les Québécois : 

Mettre en place dès maintenant un plan d'action en habitation. Exempter la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les habitations neuves. Aider les municipalités en créant un fonds d'infrastructures gouvernementales et municipales. Mettre en place un programme favorisant l'accès à la propriété, en offrant un rabais de taux aux acheteurs d'une propriété neuve. Rénover le parc locatif.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente plus de 20 000 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel, notamment parce que les heures travaillées lors de la construction d'immeubles résidentiels de 6 étages ou plus sont déclarées dans le secteur commercial, ainsi que par l'entremise de sa filiale ACQ-Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

Renseignements :

Guillaume Houle | Relations médias

Cellulaire : 514 607-7210

[email protected]

Twitter : @ACQprovinciale

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ réunit plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle représente depuis 1995 les employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ s'engage à être un acteur de changement rassembleur, promouvant la durabilité et la qualité en habitation pour le bénéfice de la société québécoise.

Renseignements:

Cyriaque Gaborieau

Conseiller en relations médias et affaires publiques

Cell.: 514 237-7096

[email protected]



À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires, depuis plus de 40 ans. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

Renseignements : 

Éric Sansoucy

Président du Conseil d'administration

Cell: 514 748-1921

[email protected]



À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. L'IDU développe des contenus concernant l'immobilier et la trame urbaine. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

Renseignements :

Emmanuella Tchanga

Institut de développement urbain du Québec

(514) 291-6093

[email protected]

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)