Un contrat de 5M $ pour faire revivre l'un des plus grands symboles historiques nationaux du Canada datant de la guerre de 1812

Passée d'une fortification à lieu historique national en 1948, cette pièce maîtresse du patrimoine militaire canadien en pierres construite pour la Guerre de 1812 , qui dura jusqu'en 1814, a joué un rôle crucial dans la défense de la ville de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et de son havre, jusqu'en 1944. Cette tour, l'une des 16 tours Martello érigées au Canada, témoigne non seulement de l'histoire architecturale militaire canadienne, mais aussi de 130 ans de technologie de défense côtière.

« Pour le Groupe Atwill-Morin, c'est un honneur et un privilège de pouvoir travailler sur l'une des plus grandes pièces de l'échiquier patrimonial du monde historique canadien qui est devenu l'un des grands symboles nationaux : un petit fort circulaire dont le concept remonte à la défense du sud de l'Angleterre durant les guerres napoléoniennes » a dit son président et chef de la direction, Matthew-Atwill-Morin.

Évalué à 5M $, ce contrat prestigieux qui échoit au Groupe Atwill-Morin exigera beaucoup de parcimonie dans l'exécution des travaux qui seront pratiqués sur un ensemble conçu de pierres d'origine locale et qui se déploie sur un plan asymétrique et une volumétrie irréguliers.

Érigée à l'ouest de Saint-Jean (Saint John) qui s'appelait à l'époque Carleton, cette Tour Martello, renferme un entrepôt de poudre et une caserne pour les soldats pour qui la perspective, à partir du poste de commandement, offrait une vue panoramique de la ville, de la baie et de l'île Partridge qu'ils avaient la responsabilité de protéger des potentiels assauts des forces militaires américaines alors en guerre avec la Grande-Bretagne, et dans laquelle le Canada fut entraîné comme colonie de l'Empire britanique.

« De hauteur initiale de 9 mètres avec une plate-forme à canons mesurant 15 mètres de largeur à la base, ces travaux de restauration exigeront beaucoup de doigté, de minutie et d'expertise » a poursuivi monsieur Atwill-Morin, en précisant que les murs de près de 2 mètres d'épaisseur devront notamment être refaits, par endroits, et/ou solidifiés, dans le respect des normes et des pierres d'origine qui seront, toutes, restaurées avant de reprendre leurs places, une à une, dans beaucoup de cas, dans un ensemble d'une complexité plutôt particulière.

Les travaux rendus nécessaires en raison, particulièrement, des ravages causés par le climat maritime prendront fin le 24 décembre 2020, rendant ainsi à ce lieu historique ses titres de noblesse de Musée militaire.

