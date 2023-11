Un consortium dirigé par AtkinsRéalis signe un contrat de 750 millions de dollars pour la remise à neuf du réacteur CANDU en Roumanie

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Candu Énergie inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL) et la Corporation commerciale canadienne (« CCC »), une société d'État fédérale, ont signé un contrat avec Nuclearelectrica S.A. (SNN) pour fournir des services d'ingénierie, de technologie et d'approvisionnement en outillage et en composants de réacteur dans le cadre de la remise à neuf de l'unité 1 du réacteur CANDU® de SNN, qui se trouve à la centrale nucléaire de Cernavodă, en Roumanie. La valeur de ce contrat s'établit à environ 750 millions de dollars.

AtkinsRéalis a déjà annoncé le 7 novembre qu'elle et la CCC avaient reçu une lettre d'octroi pour le mandat. Le contrat a été officiellement signé le 28 novembre au salon mondial du nucléaire civil à Paris, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international du Canada et du Développement économique (ministère responsable de la CCC), Dan Drăgan, secrétaire d'État, ministère roumain de l'Énergie, Teodor Chirica président du conseil d'administration de Nuclearelectrica SA, Bobby Kwon, président et chef de la direction de CCC, Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis, et Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis.

« Les principes fondamentaux du marché de l'énergie nucléaire montrent qu'il y aura une demande soutenue et robuste de la part des gouvernements à l'échelle mondiale pour la remise à neuf de réacteurs existants et la construction de nouveaux réacteurs, affirme Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Depuis le début des années 1970, environ 600 réacteurs nucléaires commerciaux ont été construits dans le monde et environ 440 d'entre eux sont toujours en exploitation1. La plupart de ces réacteurs approchent de la fin de leur vie utile. Étant donné qu'on s'attend à ce que la demande mondiale de charge de base d'électricité double ou triple2, ce qui correspond à un marché de plus de 1 000 nouveaux réacteurs, notre technologie très avancée, CANDU, est bien positionnée pour saisir les nombreuses possibilités de remise à neuf, tout en aidant le Canada à maintenir son statut vital de nation nucléaire de niveau 1. »

En tant que titulaire exclusif du portefeuille de propriété intellectuelle canadienne CANDU, AtkinsRéalis est la seule organisation qui a joué un rôle de premier plan dans tous les projets de remise à neuf des réacteurs CANDU à l'échelle mondiale (y compris les projets réalisés ou en cours en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud), mettant à contribution son expertise unique à l'égard de tous les aspects de la technologie CANDU. Des travaux s'élevant à plusieurs milliards de dollars sont actuellement effectués par AtkinsRéalis pour les projets de remise à neuf des réacteurs CANDU en Ontario, soit 10 réacteurs à Darlington et à Bruce Power, dans le respect des délais et du budget.

« La technologie CANDU est l'une des réussites commerciales du Canada », soutient Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. Elle est également concurrentielle sur la scène mondiale grâce à des possibilités d'exportation comme la Roumanie, tout en offrant une solution conçue au pays pour répondre aux besoins énergétiques nationaux croissants. Les réacteurs CANDU sont l'une des rares technologies de réacteurs de grande taille disponibles sur le marché. Il s'agit d'une technologie spéciale avec des avantages uniques. Elle utilise de l'uranium naturel comme combustible, coproduit des isotopes médicaux contre le cancer, peut être ravitaillée en ligne et affiche les normes de sécurité et d'efficacité les plus impeccables au monde. »

« Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration au projet de remplacement des tubes et de remise en état de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavoda avec AtkinsRéalis, qui a déjà démontré son expérience et ses capacités. Étant donné que l'unité 1 est un pilier stratégique de la stabilité énergétique en Roumanie, nous sommes fiers de mener ce projet dans le respect de normes strictes et de continuer à offrir de l'énergie propre pendant encore 30 ans après sa remise à neuf. De plus, le prolongement de la durée de vie de l'unité 1 et l'ajout prévu de deux nouveaux réacteurs CANDU continueront d'apporter de multiples avantages à la Roumanie, soit la préservation d'emplois de haute qualité, la création de nouveaux emplois, des investissements dans la communauté, une importante contribution au budget local et national, ainsi que des projets pour la chaîne d'approvisionnement locale. Cela fait partie de notre vision visant à créer un avenir durable pour les prochaines générations », a déclaré Cosmin Ghiă, chef de la direction de Nuclearelectrica SA.

La CCC a reçu l'approbation finale du gouvernement du Canada. La dernière étape avant l'entrée en vigueur du contrat est l'approbation des actionnaires de SNN lors de l'assemblée générale.

Technologie CANDU pour la Roumanie et l' Europe

Les deux réacteurs CANDU à Cernavodă fournissent 20 % de l'électricité de la Roumanie. Le pays a évité le rejet de 210 millions de tonnes 3 de CO 2 depuis la mise en service des deux unités respectivement en 1996 et 2007. L'exploitation à long terme de Cernavodă est essentielle pour aider la Roumanie à atteindre ses objectifs que sont la stabilité énergétique, la décarbonation et l'élimination progressive de près de 4 gigawattheures d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2032.

de CO depuis la mise en service des deux unités respectivement en 1996 et 2007. L'exploitation à long terme de Cernavodă est essentielle pour aider la Roumanie à atteindre ses objectifs que sont la stabilité énergétique, la décarbonation et l'élimination progressive de près de 4 gigawattheures d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2032. Le gouvernement roumain et SNN ont également annoncé leur intention de construire deux réacteurs CANDU supplémentaires à Cernavodă. Quatre réacteurs CANDU opérationnels de la centrale porteraient à 36 % la part de la production d'électricité de la Roumanie provenant de l'énergie nucléaire. SNN a également signé un protocole d'entente avec une filiale d'Ontario Power Generation pour collaborer à la production d'isotopes médicaux vitaux grâce à ses réacteurs CANDU. La production des isotopes médicaux en parallèle de la production d'électricité est une caractéristique unique de la technologie CANDU qui fait déjà ses preuves en Ontario .

. L'unité 2 du réacteur CANDU à Cernavodă a le facteur de capacité le plus élevé 4 (en ce qui a trait à la fiabilité et le temps de fonctionnement) de tous les réacteurs nucléaires au monde. La technologie CANDU en Ontario , quant à elle, détient le record mondial d'exploitation continue la plus longue 5 .

(en ce qui a trait à la fiabilité et le temps de fonctionnement) de tous les réacteurs nucléaires au monde. La technologie CANDU en , quant à elle, détient le record mondial d'exploitation continue la plus longue . Grâce aux réacteurs CANDU existants et futurs de Cernavodă, l'exploitation à long terme de la technologie CANDU permettra à la Roumanie de devenir un pôle régional de la sécurité énergétique et l'électricité propre en Europe de l'Est, et ce, avec l'aide de la technologie canadienne. La capacité unique des réacteurs CANDU de brûler de l'uranium non enrichi offre une couche supplémentaire en matière de sécurité énergétique, par le contournement de l'enrichissement du combustible; une exigence remplie par toutes les autres conceptions de grands réacteurs.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Comptant plus de 70 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur de l'énergie nucléaire.

® CANDU est une marque déposée d'Énergie atomique du Canada limitée, utilisée sous licence par Candu Énergie inc., une filiale du Groupe SNC-Lavalin inc., faisant affaire sous le nom AtkinsRéalis.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse, le terme « Société » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. faisant affaire sous le nom AtkinsRéalis ou tous ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales. Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à » « devoir », « espérer », « estimer », « objectif », « planifier », « présumer », « prévoir », « probable », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») lesquelles ont été mises à jour dans les rapports de gestion des premier et second trimestres de 2023 et déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque sont identifiés dans le rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (particulièrement dans la section « Risques et incertitudes ») lesquelles ont été mises à jour dans les rapports de gestion des premier et second trimestres de 2023 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

