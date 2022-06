Un congrès tout en solidarité pour le Conseil central du Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN

ROBERVAL, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 38e Congrès du Conseil central du Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN s'est conclu, aujourd'hui, à l'Hôtel Château Roberval à Roberval. Tout au long de la semaine, ce rendez-vous des 130 syndicats de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean affiliés à la CSN a réuni plus d'une centaine de participantes et de participants.

Les congressistes présents ont pu échanger sur de nombreux enjeux touchant le monde du travail : l'immigration et l'insertion en milieu de travail, les changements climatiques et les impacts sur l'industrie forestière ou encore la vie syndicale et les méthodes pour améliorer l'efficacité des syndicats étaient au cœur de leurs discussions.

Au cours de ces trois journées de séances plénières, de présentations et d'ateliers, les délégué-es ont ainsi pu déterminer les pistes d'action et les orientations générales du Conseil central du Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN.

« Nous ressortons de ce congrès très mobilisés et énergisés ! », s'est réjouie Manon Tremblay, réélue présidente au comité exécutif du conseil central. « Les idées débattues cette semaine nous permettent d'orienter notre travail pour l'amélioration des conditions des membres que nous représentons. Continuons de nous mobiliser et demeurons solidaires pour construire, ensemble, une société plus juste, plus équitable et plus inclusive ! »

Les congressistes ont également élu au comité exécutif Pierre Morel, qui occupera le poste de secrétaire général, Marie-Pier Ouellet à la première vice-présidence et Marielle Morin à la trésorerie.

À propos

Affilié à la CSN, le Conseil central du Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN rassemble plus de 15 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 140 syndicats des régions du Saguenay Lac-Saint-Jean. Son 38e congrès se tient du 7 au 9 juin 2022 et réunit une centaine de participantes et de participants. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

