QUÉBEC et VAL-DE-REUIL, France, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Dr Louis-Philippe Vézina et la Dre Véronique Gomord, respectivement PDG et Cheffe de la direction scientifique d'Angany inc., ainsi que le Pr Rogier W. Sanders et la Dre Marit van Gils des Centres médicaux universitaires d'Amsterdam (Amsterdam UMC) annoncent aujourd'hui une avancée significative dans le développement accéléré d'un produit à la fois curatif et préventif constitué d'anticorps monoclonaux au fort potentiel neutralisant (NAbs) contre le virus de la COVID-19 et ses variants.

Les nouveaux variants représentent une menace croissante. Les produits à base de NAbs peuvent être adaptés très rapidement à l'évolution pandémique. Ils constituent un complément nécessaire aux vaccins surtout dans le contexte de la multiplication des variants. Ils peuvent aider à 2 niveaux :

Curatif : pour traiter les patients malades ou à risque, surtout dans le contexte de l'émergence de variants; Préventif : pour protéger le personnel soignant et les premiers répondants contre les variants émergents ou quand la couverture vaccinale n'a pas été établie.

« Au début du printemps 2020, nous avions isolé plusieurs anticorps chez des patients infectés de la COVID et en avions identifié deux comme étant parmi les plus puissants NAbs in vivo, » affirme le Pr Sanders d'Amsterdam UMC. (https://science.sciencemag.org/content/369/6504/643). « Ces anticorps ont été depuis pleinement caractérisés et des études dans des modèles animaux, incluant des primates, suggèrent qu'ils pourraient fournir une protection à des doses de moins de 5mg/kg pour des fins thérapeutiques et aussi faibles que 1mg/kg pour des fins de prophylaxie. » (https://www.researchsquare.com/article/rs-235272/v1).

En France, l'unité de recherche d'Angany a produit ces anticorps monoclonaux à l'aide d'une plateforme végétale développée initialement pour la production d'une nouvelle génération de vaccins contre les allergies. « La pertinence des NAbs pour la prévention ou le traitement de la COVID et ses variants est directement liée aux métriques en cause, » mentionne la Dre Gomord. « Une grande puissance de neutralisation signifie une efficacité à des doses moindres, ce qui se traduit directement en une augmentation du nombre de patients traités (disponibilité) et un plus faible coût par dose (accessibilité). La technologie manufacturière d'Angany est l'une des rares qui puissent fournir la mise à l'échelle et le volume de production requis dans le présent contexte; elle constitue une option unique si la communauté globale souhaite tirer pleinement parti de l'impact déterminant que les NAbs peuvent avoir sur la crise pandémique actuelle. »

Les scientifiques d'Amsterdam UMC surveillent attentivement l'évolution des variants. Cette collaboration privilégiée entre Angany et Amsterdam UMC est d'une importance stratégique pour le développement de médicaments à base de NAbs.

« Les médicaments composés d'anticorps monoclonaux sont souvent préparés sous forme de mélange (cocktail) de NAbs qui permet d'élargir leur portée neutralisante aux nouveaux variants. Dernièrement, au moins un nouveau monoclonal à forte puissance pour le variant sud-africain a été identifié et d'autres le seront, » mentionne le Dr Vézina. « Avec notre technologie de nouvelle génération, le temps d'adaptation est une question de semaines. Nous devrions pouvoir inclure ce nouveau NAb au cocktail déjà performant à temps pour le lancement de nos essais cliniques d'ici quelques semaines. Nous ne pouvons ignorer la probabilité que de nouveaux variants émergeront. Si nous voulons l'emporter sur cette menace, il est essentiel que la technologie sur laquelle repose la fabrication d'anticorps monoclonaux puisse répondre rapidement et rencontrer la pointe de demande. L'enjeu d'autonomie nationale de production est aussi important pour les NAbs que pour les vaccins. »

Au sujet d'Angany

Angany est une société pharmaceutique émergente franco-canadienne privée avec mission de combattre l'allergie avec une nouvelle forme d'immunothérapie. La compagnie poursuit une mission initiée en France en 2010 et est dirigée par le Dr Louis-Philippe Vézina, un entrepreneur pharmaceutique à succès (cofondateur et ex-Chef de la direction scientifique de l'une des plus grandes biotech canadiennes) mondialement connu pour son expertise dans le design et la production de vaccins de nouvelles générations.

L'objectif poursuivi : permettre aux personnes affectées d'allergie de retrouver une vie normale. S'appuyant sur plus de 30 ans de recherche en biotechnologie, en immunologie et en vaccinologie et après des investissements de plus de $15M en recherche et développement, Angany s'est attaquée aux défis spécifiques de l'allergie pour développer une nouvelle génération de produits pharmaceutiques. Dans une première mondiale, Angany a développé une plateforme vaccinale novatrice et exclusive, basée sur la biologie synthétique. Ce vecteur vaccinal auto-adjuvanté exclusif à Angany a démontré au niveau préclinique la possibilité de renverser une dynamique allergique. Angany prépare actuellement un traitement pour l'allergie à l'arachide et des produits relatifs à l'allergie aux chats.

Angany a aussi développé une plateforme végétale de production végétale de 3e génération, souple, rapide et de mise à l'échelle simple.

Angany prévoit que sa plateforme vaccinale pourra éventuellement s'avérer utile dans des domaines comme l'oncologie ou le traitement de maladies auto-immunes.

L'effort COVID d'Angany

La pandémie COVID-19 a interpellé Angany comme citoyen global. La société a choisi d'aider en exploitant une facette précise de sa biotechnologie : la capacité de production rapide et en forts volumes d'anticorps monoclonaux. Appuyée par une équipe de chercheurs prestigieux, l'avancée des COVID-NAbs peut contribuer de façon déterminante à la résolution de la crise sociosanitaire et économique actuelle.

Visitez angany.com pour plus d'informations.

