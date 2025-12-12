Un CNDF public : une solution attendue pour Portneuf

PORTNEUF, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Depuis plusieurs années, la MRC de Portneuf porte un message clair et constant : notre région a besoin d'un meilleur accès aux études supérieures. Chaque année, des centaines de jeunes doivent parcourir de longues distances ou assumer des coûts significatifs pour poursuivre un parcours collégial qui devrait pourtant être accessible à toutes et à tous. Aujourd'hui, alors que la pression sur les établissements collégiaux de la grande région de Québec atteint un sommet, nous faisons face à une évidence : Portneuf demeure l'un des seuls territoires de la Capitale-Nationale à ne bénéficier d'aucune proximité réelle avec un cégep public.

Pour freiner l'abandon postsecondaire : rapprochons les études des jeunes

Cette réalité a des conséquences directes et préoccupantes. Parce que l'accès est plus difficile, nos jeunes ont davantage tendance à arrêter leurs études après le secondaire ou à repousser leur entrée au collégial. Les données régionales le démontrent : la proportion de diplômés au collégial et à l'université est significativement plus faible dans Portneuf que dans le reste de la grande région de Québec. Cette situation n'est pas une fatalité : elle est le résultat d'un manque d'accessibilité, tant géographique que financière.

C'est pourquoi la MRC de Portneuf, les Chambres de commerce du Nord, de l'Est et de l'Ouest de Portneuf ainsi que la Corporation de développement de Saint-Raymond appuient pleinement et sans réserve la démarche du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) visant à intégrer le réseau public des cégeps. Cette transition représente une solution crédible, structurante et cohérente pour répondre aux besoins de nos jeunes et renforcer l'avenir socioéconomique de Portneuf.

Portneuf mérite un accès équitable aux études collégiales

Les données sont sans équivoque. Les cégeps de la Capitale-Nationale fonctionnent déjà à pleine capacité, et la croissance démographique prévue au cours des prochaines années ne fera qu'accentuer cette pression. Pendant ce temps, Portneuf compte plus de 60 000 habitants, mais aucune institution collégiale publique à proximité. Pour de nombreux jeunes, parcourir plus de 40 kilomètres pour étudier représente un obstacle bien documenté, qui influence directement la décision de poursuivre ou non des études supérieures.

Le CNDF se trouve dans une position unique pour répondre à cet enjeu. Situé aux portes de Portneuf, il offre déjà des programmes préuniversitaires et des programmes spécialisés qui n'existent nulle part ailleurs dans l'Est du Québec. Le CNDF jouit d'une réputation enviable pour la qualité de son enseignement et son encadrement individualisé. En devenant public, le CNDF rendrait enfin ces formations géographiquement et financièrement accessibles aux familles de Portneuf.

Cette transition aurait également un impact direct sur l'attractivité et le dynamisme de Portneuf. Un meilleur accès aux études supérieures signifie une relève mieux formée, des jeunes qui demeurent dans la région, et une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir nos entreprises et nos municipalités. C'est un levier de développement régional à la fois éducatif, économique et social.

Cette démarche vient compléter l'offre, réduire la pression sur les établissements existants et améliorer l'équité territoriale. L'intégration du CNDF au réseau public s'inscrit dans une logique solide et déjà bien implantée ailleurs au Québec.

Pour toutes ces raisons, j'invite le gouvernement du Québec à fortement considérer favorablement et rapidement la démarche du CNDF. Nos jeunes, nos familles et notre région méritent un accès juste et équitable aux études collégiales. Pour que nos jeunes puissent étudier à proximité de Portneuf, pas ailleurs !

Signé le 11 décembre 2025.

Jean-Claude Léveillée, préfet par intérim

MRC de Portneuf

Pierre-Olivier Paquet, président

SOURCE MRC de Portneuf