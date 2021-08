MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui que le membre de son Business Hub, Xiamen Guangzhui Ltd. (« XGL »), un distributeur de collations et de boissons non alcoolisées, a récemment obtenu les droits exclusifs de distribution des boissons énergisantes Red Bull aux dépanneurs de Petro China et Sinopec dans 5 provinces en Chine.

Après avoir rejoint le Business Hub en janvier 2021, XGL a connu une augmentation significative de ses opérations, ce que XGL attribue à l'obtention des droits exclusifs de Red Bull. « Le Business Hub est en train de tranquillement changer le paysage de la chaîne d'approvisionnement en éliminant pratiquement tous les défis logistiques, les manquements de trésorerie et les retards de paiement, apportant ainsi une efficacité inégalée aux distributeurs comme nous », a commenté le PDG de XGL, Chunlin Wang. « Je crois fermement que nous pouvons augmenter nos ventes par un facteur cinq (5), ce qui, nous espérons, nous permettra d'obtenir l'exclusivité de Red Bull dans les dépanneurs à travers le pays d'ici la même période l'année prochaine. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le secret ne soit dévoilé et que les distributeurs de tout le pays commencent à affluer vers le Hub. Cela serait tout simplement illogique pour eux de ne pas le faire », a conclu M. Wang.

Peak et XGL ont également signé un accord pour mettre les boisson Red Bull à la disposition des clients XGL exclusivement via la plateforme Gold River de la Société. Cela signifie que tous les dépanneurs Petro China et Sinopec opérant où XGL détient les droits de distribution exclusifs devront éventuellement avoir des comptes sur le Business Hub afin de continuer à vendre la populaire boisson énergisante.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec : CHF Capital Markets MZ Group - MZ North America Peak Fintech Group Cathy Hume, Chef de la direction Mark Schwalenberg, CFA Barry Ellison, Directeur de

marketing et des communications 416-868-1079 poste : 251 1-312-261-6430 514-340-7775 poste : 521 [email protected] [email protected] [email protected]

Connectez avec le Groupe Peak Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

SOURCE Peak Fintech Group Inc.

Liens connexes

http://peakfintechgroup.com/