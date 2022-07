Le Centre hospitalier de Wallonie Picarde (CHwapi) est un projet hospitalier ambitieux et innovant conçu pour répondre aux défis sanitaires actuels et futurs. Sa mission particulière consiste à servir sa communauté en favorisant « le bien-être et la santé » dans un environnement axé sur l'humain. Un tel environnement est constitué d'espaces propres, lumineux et verts, reliés par une architecture numérique ultra-efficace qui comprend un éventail de solutions « intelligentes », telles que la prise de rendez-vous et la signalisation numériques, la géolocalisation des équipements en temps réel (RTLS), la domotique et la télémédecine, une nouvelle application d'aide à la maternité en libre-service et plus encore.

WandaNEXT™ enables healthcare facilities to track cleaning activities and alert cleaning teams to service requirements.

« La plateforme loT de gestion du nettoyage, WandaNEXTMC, est un ajout naturel à notre installation ultramoderne », a déclaré Rudy Varvenne, Administrateur-délégué, Crèche Les CHwa'ptis (ASBL). « L'environnement CHwapi a été conçu pour offrir une expérience de premier ordre aux patients et aux prestataires de soins de santé. Cette plateforme nous permet d'y parvenir grâce à une meilleure visibilité et à des améliorations continues de la qualité et de l'efficacité. »

WandaNEXTMC permet aux établissements de santé, d'éducation, d'aide à la vie autonome et commerciaux de suivre et de vérifier les activités de nettoyage, de valider la qualité par des audits régulièrement programmés et d'alerter les équipes de nettoyage sur les besoins de service (comme les routines de nettoyage de sortie). Il facilite également l'optimisation du calendrier, la gestion des activités, le suivi de la consommation, les commentaires des utilisateurs finaux et les rapports administratifs.

Hugues Robert, directeur général de Global Net Belgium, une entreprise de nettoyage et d'hygiène de Bunzl, explique : « Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation de WandaNEXTMC, le marché belge des soins de santé de courte et de longue durée sera en mesure d'accélérer la numérisation de son processus de nettoyage et de gestion des installations au sens large, tout en simplifiant le processus de documentation et d'audit. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de participer à ce projet au sein de ChWapi et sommes déjà très heureux de voir le nombre de manifestations d'intérêt de la part d'autres acteurs du marché des soins de santé. »

La mise en œuvre pilote au CHwapi a débuté au début du mois et sera évaluée sur une période de six mois. Les équipes de nettoyage utilisent des chariots de nettoyage équipés de tablettes qui leur permettent de se référer aux protocoles de nettoyage spécifiques requis pour chaque type de pièce. Des affectations de tâches dynamiques sont fournies en temps réel afin que les membres de l'équipe de nettoyage soient conscients des besoins de service immédiats ainsi que des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles programmées. Des fonctions d'audit permettent de contrôler la qualité et d'identifier les besoins de formation et d'assistance.

« Aujourd'hui plus que jamais, les installations dans des environnements critiques tels que les soins de santé, l'éducation, les soins de longue durée et les résidences-services doivent vérifier et valider que le nettoyage et la désinfection sont effectués correctement et aux bons intervalles », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente du marketing et des communications chez Bunzl au Canada, où le produit WandaNEXTMC a été développé par Visionstate IoT.

Visionstate continue de travailler en partenariat avec Bunzl pour développer de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du système. Les partenaires achèvent actuellement un projet pilote qui comprend des diagnostics de surface utilisant la technologie de détection de l'ATP.

WandaNEXTMC dispose d'un nombre croissant d'installations, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la vente au détail, des bureaux commerciaux, des conférences, des aéroports et de la distribution à travers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe.

