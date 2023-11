Un Centre de Formation et d'Entrepreneuriat qui changera le nord-est de Montréal

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le Centre de Formation et d'Entrepreneuriat (CFE) qui vise depuis son idéation à répondre aux enjeux économiques de Montréal-Nord et des arrondissements avoisinants, a ouvert officiellement ses portes ce 21 novembre 2023.

Les partenaires de création, organismes de la région et les partenaires financiers étaient présents pour souligner cet évènement marquant pour Montréal-Nord et qui changera l'offre de services pour les résidents qui avaient exprimé la nécessité d'avoir une organisation qui travaille à l'inclusion sociale et économique. Le CFE favorisera l'attraction et la rétention de main-d'œuvre par les entreprises et permettra aux organisations économiques régionales de prendre pied dans le nord-est de Montréal.

« On est tous gagnants quand on permet aux gens d'intégrer le marché de l'emploi ou encore de donner vie à leurs idées entrepreneuriales. Le gouvernement du Québec est fier d'avoir appuyé ce projet porteur pour le nord-est de la métropole. » Karine Boivin Roy, Députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi.

« Cet engagement financier de 450 000$ octroyé par le Fonds du Grand Mouvement au Pôle pour la création du CFE permettra de répondre au besoin collectif d'embauche de main-d'œuvre qualifiée qui profitera au développement de plusieurs entreprises, a déclaré Mme Jacinthe Sicotte, directrice générale de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord. Cette nouvelle offre de formation dans la région rejoint nos valeurs coopératives et donne un élan vers la réussite ».

Selon Jean-François Gosselin directeur du Pôle, « ce projet que nous construisons avec de nombreux partenaires depuis 2018 jouera un rôle de premier plan dans le développement de nouveaux services, et sera un outil important pour ce territoire souvent délaissé et mal compris ».

Le CFE a tenu à souligner l'apport financier du gouvernement du Québec, de Desjardins, du Chantier de l'économie sociale et de l'Arrondissement de Montréal-Nord et a souhaité remercier l'ensemble des partenaires mobilisés qui incluent Le Pôle, l'Arrondissement de Montréal-Nord, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, le Cégep Marie-Victorin, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, le CIUSSS Nord de l'île de Montréal, les Chambres de commerce de l'Est et de Montréal-Nord, le Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal, l'École des entrepreneurs du Québec - Campus de Montréal, Filaction, Fonds afro-entrepreneurs, Hoodstock, Impulsion-Travail, Microcrédit Montréal, Services Québec du Nord de Montréal, la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et la Table de quartier de Montréal-Nord.

