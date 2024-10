Un cabinet gatinois s'associe à un leader des services financiers

GATINEAU, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Pérennité Gestion de Patrimoine est fier d'annoncer que le cabinet gatinois s'associe à un leader de l'industrie: MICA Capital Inc., qui gère un actif sous gestion de 9 milliards de dollars. Ce partenariat stratégique renforcera sa capacité à offrir des solutions d'investissement innovantes, tout en assurant la protection des intérêts des investisseurs.

Jean-Philippe Giroux, inscrit auprès de Pérennité Gestion de Patrimoine, estime que cette nouvelle collaboration avec MICA Services Financiers ouvre un chapitre excitant dans le parcours professionnel du cabinet. « Nous partageons une vision commune envers la protection de nos clients. En travaillant ensemble, nous aurons accès à de nouvelles ressources et à des outils avancés pour mieux répondre aux besoins croissants de notre clientèle. »

Également partenaires du cabinet Pérennité, Karl Diotte et Hugo Cyr-Théberge ajoutent qu'après avoir soigneusement évalué les meilleures options pour leurs clients et l'équipe, s'associer à MICA Capital Inc. et Services Financiers allait de soi: « Pérennité Gestion de Patrimoine pourra non seulement maintenir le niveau de service élevé auquel ses clients sont habitués, mais aussi leur offrir de nouvelles opportunités d'investissement auparavant inaccessibles », ont-ils conjointement déclaré.

MICA Capital Inc./ Mica Services Financiers Inc., connu pour son approche centrée sur le client et ses outils technologiques à la fine pointe pour les conseilleurs et leurs clients, est heureux d'accueillir l'équipe de Pérennité Gestion de Patrimoine. Cette collaboration promet d'apporter une nouvelle dynamique et de nombreuses opportunités de croissance pour les deux entités.

Au sujet de Mica Capital Inc

MICA Capital Inc. a récemment reçu plusieurs distinctions notables. En 2020, MICA s'est classé pour la 7e fois au prestigieux classement Growth 500, qui reconnaît les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. De plus, en 2023, le président de MICA, Gino-Sébastian Savard a accédé au Top des leaders de l'industrie financière 2023, Dirigeant cabinets multidisciplinaires et fait la Liste des personnalités financières du Québec pour la 4e année consécutive. Ces distinctions soulignent le leadership et l'innovation continue de MICA dans le secteur financier.

Au sujet de Pérennité Gestion de Patrimoine

Pérennité Gestion de Patrimoine est un cabinet en assurance de personnes reconnu pour son approche personnalisée et son engagement envers le succès financier de ses clients.

SOURCE Pérennité Gestion de Patrimoine

Source : Jean-Philippe Giroux, Pérennité Gestion de Patrimoine, 819.360.5651, perennitegp.com