Un bureau de coordination pour favoriser la synergie des utilisateurs et utilisatrices de la forêt

QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la création du Bureau de coordination des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT). Celui-ci aura notamment comme mandat de mettre en place des solutions structurantes et durables en termes de soutien, de collaboration et de partage des connaissances, ainsi que de formation et de communication au sein de ces instances.

Cette décision découle des travaux d'évaluation lancés par le MFFP au cours de l'hiver 2021-2022, visant à examiner le fonctionnement des 33 TLGIRT et à chercher des pistes d'amélioration à l'égard de cet outil de gestion participative.

En créant le Bureau de coordination, le MFFP s'engage à favoriser la participation de tous les utilisateurs et utilisatrices de la forêt à la planification des activités d'aménagement forestier et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer une prise en compte de leurs intérêts et préoccupations. D'autre part, la création du Bureau de coordination facilitera encore davantage les liens entre le Ministère et les organismes responsables des tables afin de maximiser la collaboration dans la réalisation de leurs mandats.

Le Bureau de coordination, qui entrera en service en octobre 2022, sera constitué d'une équipe de trois professionnels spécialisés, dont un coordonnateur principal.

Fait saillant :

Lieux d'échanges, d'information et de collaboration entre le Ministère et les différents intervenants du milieu local concernés par les activités d'aménagement forestier, les TLGIRT permettent aux participants et participantes de se rencontrer pour exprimer leurs intérêts à l'égard du milieu forestier et leurs attentes concernant les activités d'aménagement sur le territoire public. Ainsi, le Ministère prendra en compte, dans sa planification forestière, les intérêts et les préoccupations des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier, assurant ainsi une meilleure cohésion entre les occupants de la forêt et une meilleure acceptabilité sociale des travaux prévus.

