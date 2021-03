Un budget pour mieux soutenir les jeunes du Québec!

GATINEAU, QC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec (le Collectif) accueille le budget 2021-2022 du gouvernement du Québec avec enthousiasme. Parmi une série de mesures importantes, il pose un geste significatif pour redonner aux carrefours jeunesse-emploi (CJE) leur agilité. Par-dessus tout, grâce à cela, ce sont tous les jeunes du Québec qui pourront à nouveau bénéficier d'une panoplie de services adaptés et d'un accompagnement attentionné pour développer leur plein potentiel.

Les CJE du Québec espèrent cela depuis 6 ans. « On est en 2015, c'est un moment à la fois historique et douloureux. Le gouvernement de l'époque retire abruptement le financement à la mission des CJE, brimant ainsi leur capacité d'agir localement et de rejoindre tous les jeunes adultes, et ce, sans égard à leur origine et à leur statut socioéconomique », se rappelle madame Martine Morissette, présidente du Collectif, et qui est aussi à l'origine de la création des CJE.

En 2018, la CAQ promet de réviser la situation. Dès lors, le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec et le Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec pilotent une démarche de collaboration active et constructive pour interpeller les représentants politiques du gouvernement.

Soutenus par le premier ministre du Québec, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, et l'adjoint parlementaire à la jeunesse, monsieur Samuel Poulin demandent aux deux regroupements d'élaborer une proposition commune pour développer une formule renouvelée. « La réponse positive du gouvernement prend d'autant plus son sens en cette période de pandémie, alors que les jeunes sont les plus touchés », ajoute madame Morissette.

L'annonce d'aujourd'hui est donc très encourageante pour la suite des travaux. Elle pose les jalons pour que les CJE disposent d'un levier important pour continuer à s'adapter aux réalités et aux couleurs de leurs milieux respectifs. Ils pourront ainsi collaborer étroitement avec les partenaires communautaires, institutionnels et privés de leur territoire pour fournir aux jeunes adultes une offre de services locale qui réponde à leurs besoins et à leurs aspirations, tout en appuyant la relance économique du Québec.

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec est un regroupement de 22 CJE implantés à travers le Québec, qui partagent des valeurs et des intérêts communs. Notre mission est de créer un espace dynamique de réflexion et d'action pour concevoir et promouvoir des pratiques originales au service des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans.

SOURCE Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec

Renseignements: Martine Morissette, présidente du Collectif, 819 773-0098, [email protected]; Marie-Claude Desjardins, secrétaire générale du Collectif, 450 275-1184, [email protected], www.cacjeq.ca

Liens connexes

cacjeq.ca