Un budget incomplet, déplore le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ salue les investissements en soins et services aux aînés ainsi qu'aux proches aidants annoncés dans le budget provincial, mais déplore que les deux tiers de ceux-ci soient consacrés aux ressources dans les établissements.

« Il faut amorcer dès maintenant le virage vers les soins et services à domicile. C'est ce que souhaitent les personnes aînées. Nous sentons une volonté du gouvernement avec 785 millions $ additionnels en soutien à domicile. Nous serons attentifs lorsque le plan de refondation du ministre Dubé sera détaillé », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Malgré les investissements en main-d'œuvre dans le domaine de la santé, le gouvernement du Québec ne s'est pas engagé dans la nécessaire modification des ratios professionnels en soins/patients. Ce mot n'est même pas mentionné une seule fois dans le budget. Cela doit pourtant être un objectif incontournable afin d'offrir des soins plus humains à la population et éviter d'épuiser le personnel soignant.

Beaucoup d'aspects du budget touchant le domaine de la santé demeurent flous. Nous espérons qu'ils seront plus concrets dans le plan de refondation du système de santé.

Une mesure de courte durée

Le montant de 500 $ offert aux adultes ayant un revenu de 100 000 $ et moins permettra aux personnes aînées de limiter l'impact de l'inflation sur leur portefeuille. Cependant, le Réseau FADOQ déplore le caractère ponctuel de cette mesure. Il aurait été préférable de cibler des mesures qui aideraient les aînés avec leurs besoins récurrents.

Nous avions d'ailleurs proposé d'instaurer une subvention (ou une couverture par la RAMQ) renouvelable tous les cinq ans pour les personnes de 65 ans et plus à faible revenu pour l'achat d'une prothèse dentaire, de lunettes ou d'appareils auditifs, autant de dépenses importantes pouvant déséquilibrer un budget personnel.

Une réduction qui envoie un mauvais message

Le gouvernement a annoncé une réduction de 4 millions $ du financement du Programme de soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité.

Ce programme du ministère de la Santé et des Services sociaux permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir des politiques ou mesures propices à combattre les préjugés et l'âgisme, et favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes aînées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

L'âgisme, un enjeu qui nous préoccupe au Réseau FADOQ, doit être combattu. Nous considérons que cette réduction de financement envoie un mauvais message.

Le Réseau FADOQ salue toutefois l'investissement de 14,4 millions $ sur cinq ans pour prolonger les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Il s'agit d'une bonne nouvelle en raison du contexte actuel entourant le logement.

Avec près de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 975-2016, 514 252-3017, poste 3468, [email protected]; Philippe Poirier-Monette, Conseiller spécial en relations gouvernementales, Réseau FADOQ, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]