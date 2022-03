Un budget 2022-2023 bien accueilli par l'administration de Catherine Fournier

LONGUEUIL, QC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Catherine Fournier accueille favorablement les investissements prévus au budget 2022-2023 du gouvernement du Québec présenté hier à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances, Éric Girard, bien que beaucoup reste à faire pour répondre aux besoins urgents de la population, particulièrement en matière d'habitation.

Répondre aux besoins en logement social et communautaire

Le budget 2022-2023 prévoit plusieurs sommes en matière de logement social et communautaire, dont 247 M$ pour le programme AccèsLogis, 100 M$ pour le Programme d'habitation abordable Québec, 69,1 M$ pour les suppléments au loyer ainsi que 217,5 M$ pour la rénovation des habitations à loyer modéré. Ces sommes permettront notamment la construction de nouvelles unités sur le territoire de Longueuil, mais en nombre insuffisant en raison de l'ampleur des besoins. « Ce sont de bonnes nouvelles en matière de financement du logement social et communautaire, qui permettront de rattraper peu à peu l'écart des dernières années, surtout en ce qui concerne l'injection de 247 M$ pour venir ajuster les coûts de construction admissibles des projets, notre principale revendication. Bien qu'un 100 M$ supplémentaire soit prévu pour financer le nouveau Programme d'habitation abordable Québec, les 1 000 unités qu'il permettra de construire sont toutefois nettement insuffisantes pour répondre à la demande dans un contexte de pénurie de logements », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. « Juste à Longueuil, ce sont 1 500 ménages qui sont présentement inscrits sur les listes d'attente de l'Office d'habitation. Qui plus est, aucune mesure spécifique n'est prévue pour favoriser l'accès à la propriété dans un contexte de surchauffe immobilière, alors que les jeunes générations sont particulièrement touchées par l'explosion des prix sur le marché. Heureusement, le Sommet sur l'habitation que nous tiendrons conjointement avec la Ville de Laval en août prochain permettra d'apporter des pistes de solutions concrètes et innovantes à moyen et long termes, qui pourront faire partie de la réflexion gouvernementale dans le cadre du budget de l'an prochain. Pour ce qui est du court terme, je tiens à saluer l'injection de 69,1 M$ pour rehausser le nombre de suppléments au loyer disponibles et bonifier les services d'aide d'urgence offerts par les municipalités, tel que je l'avais fait valoir dans le cadre des consultations prébudgétaires. Cela nous donnera davantage d'outils pour faire face au 1er juillet prochain et ainsi appuyer activement les ménages dans la recherche d'un logement sain et abordable », a-t-elle ajouté.

Développement social : un rehaussement du financement attendu par le milieu

Longueuil applaudit la somme de 2,2 G$ dédiée au milieu communautaire, visant entre autres le rehaussement du financement à la mission de base des organismes, ce qui permettra de répondre aux besoins grandissants sur le territoire longueuillois, notamment en sécurité alimentaire et pour le soutien aux personnes itinérantes. « Depuis plusieurs années, je suis engagée pour un rehaussement de la mission de base des organismes communautaires. Quelle belle nouvelle de voir enfin le gouvernement agir directement en ce sens », a tenu à souligner la mairesse. Par cet investissement, le gouvernement reconnaît l'important principe de l'organisation communautaire autonome et le rôle majeur que jouent les organismes communautaires dans la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

Bouée de sauvetage pour le transport collectif

Dans son budget, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 393 M$ pour les sociétés de transport en commun afin d'amoindrir les conséquences de la baisse d'achalandage due à la pandémie, permettant ainsi d'éponger le déficit d'exploitation. S'il s'agissait d'une mesure essentielle pour préserver l'offre de service, que Longueuil accueille avec soulagement, ce financement supplémentaire constituait aussi le minimum attendu. En effet, il est à espérer que l'enveloppe consacrée au transport en commun sera bonifiée dans les prochaines années dans le but d'augmenter l'offre de service. Il s'agit du facteur principal exerçant une influence sur la demande, par son effet facilitant sur les changements d'habitude. Le transport collectif se doit d'être priorisé, car il améliore grandement la qualité de vie de la population, en plus d'être une mesure phare dans la lutte aux changements climatiques.

Innovation et recherche : vers une croissance des entreprises locales

Longueuil souligne également l'investissement de 1,3 G$ dans la recherche et l'innovation, dont 600 M$ seront consacrés à soutenir la création et à propulser la croissance d'entreprises innovantes. Il s'agit d'une superbe occasion pour Longueuil de mettre de l'avant les nombreux projets en aérospatiale ainsi que la jeune initiative de Développement économique Longueuil, Digifab QG, pour se rapprocher de son objectif de faire de Longueuil la capitale de l'innovation au Québec.

Une collaboration prometteuse avec le gouvernement

« Sur le plan des infrastructures, nous nous réjouissons évidemment de la bonification annoncée de l'autoroute 30 par l'ajout d'une voie réservée au transport collectif, des projets d'agrandissement des hôpitaux Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher ainsi que des investissements prévus pour les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation des écoles qui figurent au PQI. L'avenir est prometteur pour Longueuil alors que nous déposerons plusieurs autres projets structurants dans les années à venir, afin de répondre aux besoins de la population en matière de circulation, d'accès à la culture et de disponibilité des plateaux sportifs, comme nous l'avons déjà fait savoir au gouvernement, qui se montre déjà très à l'écoute de nos ambitions », a pour sa part mentionné Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et responsable des infrastructures.

« Ce budget est un pas dans la bonne direction puisqu'il prévoit des mesures qui auront des retombées très positives sur les services offerts à la population, ainsi que des investissements importants relatifs aux priorités municipales. Il y a cependant encore du travail à faire pour répondre de façon proactive aux enjeux liés à l'habitation, ainsi que pour l'intégration d'une perspective à long terme pour le transport collectif et les initiatives liées à l'environnement et à la lutte aux changements climatiques. En ce sens, je réitère la pleine et entière collaboration de la Ville de Longueuil envers le gouvernement du Québec pour faire face aux défis complexes auxquels sont confrontés nos deux paliers de gouvernement », a conclu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

